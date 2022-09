Finanziamento di progetti nell’ambito delle politiche giovanili

Grosseto: L’UPI/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale hanno emanato un avviso pubblico per presentare progetti destinati a promuovere interventi nell’ambito delle politiche giovanili.



La Provincia di Grosseto intende partecipare alla selezione con un progetto sul contrasto del disagio giovanile. Per elaborare la proposta progettuale intende selezionare un partenariato che dovrà essere costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner. I partner possono essere soggetti pubblici o privati (sono esclusi le imprese individuali, le società di persone e di capitale) che abbiano sede in Italia e svolgano o abbiano svolto almeno parte della loro attività a favore dei giovani con finalità sociali o civiche o di solidarietà. Ad esempio: enti nazionali, anche nelle loro articolazioni regionali e locali; associazioni giovanili nazionali e internazionali; enti/associazioni senza scopo di lucro, onlus ed organizzazioni non governative, cooperative ed altri enti con finalità mutualistiche; imprese sociali cooperative, imprese non profit; sportelli Informagiovani ed Eurodesk; istituti scolastici; università.

I requisiti obbligatori sono: avere sede in Italia; svolgere, o aver svolto, almeno parte della propria attività a favore dei giovani con finalità sociali o civiche o di solidarietà. Saranno valutate le esperienze, le competenze e il reale valore aggiunto che tali enti apportano al progetto. La domanda di partecipazione alla presente selezione deve essere presentata da un unico soggetto in rappresentanza degli altri partner. A tal fine il soggetto presenterà un atto di delega/rappresentanza sottoscritto da tutti i partner.

I partenariati così costituiti dovranno allegare alla domanda una proposta progettuale avente ad oggetto azioni di contrasto al disagio giovanile nell’ambito territoriale della provincia di Grosseto. Le attività proposte devono essere rivolte ai giovani residenti nella provincia di Grosseto con un’età compresa tra i 14 e i 35 anni. Dovrà anche essere indicata la durata del progetto e il budget necessario. Il progetto selezionato sarà presentato come “progetto della Provincia di Grosseto”.

Le proposte progettuali dovranno essere obbligatoriamente redatte sul formulario allegato al bando e dovranno pervenire tramite Pec a provincia.grosseto@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 3 ottobre. Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono consultabili su https://www.provinceditalia.it/ecco-lavviso-pubblico-di-azioneprovincegiovani2021-scadenza-20-ottobre-2022-ore-18/

E sul sito della Provincia di Grosseto http://hosting.soluzionipa.it/apgrosseto/pratiche/dett_registri.php?id=3521&codEstr=P_DIR