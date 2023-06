Finanziamento a fondo perduto per il Giardino d’Arte Viaggio di Ritorno

Ammesso a finanziamento il progetto per migliorare l’accessibilità. Il Giardino d’Arte Viaggio di Ritorno ottiene 200mila euro a fondo perduto con la partecipazione al bando del Pnrr.



Castiglione della Pescaia: Il Giardino d’Arte Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti, a Castiglione della Pescaia, ottiene un finanziamento a fondo perduto di 200mila euro dall’Unione Europea , NextGenerationEU, con la partecipazione al bando del Pnrr Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – componente 3 Cultura 4.0 M1C3 - Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

Il progetto presentato dall’artista Rodolfo Lacquaniti è arrivato ottavo nella graduatoria complessiva del centro nord, dove si trovano grandi nomi dell’arte come Fondazione Cini di Venezia e Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, solo per citarne alcuni.

In tutta Italia sono circa 300 i progetti ammessi a finanziamento.

Le risorse saranno utilizzate da Rodolfo Lacquaniti per migliorare l’accessibilità fisica e cognitiva del Giardino d’arte con interventi sul percorso espositivo, sentieri, pendenze e dislivelli, la creazione di aree di sosta con sedute in materiale ecocompatibile fornite di acqua potabile, la recinzione e la messa in sicurezza del parco con una nuova illuminazione. A questi si aggiungono gli interventi di miglioramento dell’accessibilità cognitiva attraverso la messa in funzione di un app con contenuti multilingue, scaricabile su Android e iOS, per fornire in italiano, inglese e tedesco e in lingua dei segni Lis, uno storytelling interattivo che permetterà al visitatore di visualizzare i contenuti aumentati, direttamente sulle opere, inquadrandole con il proprio smartphone. L’avvio dei lavori, come stabilito dal bando, è previsto a fine giugno, in contemporanea il Giardino rimarrà aperto per le visite guidate come previsto dal calendario.

“Sono molto felice di questo importante finanziamento che consentirà al Giardino Viaggio di Ritorno di fare un ulteriore salto di qualità. – afferma Rodolfo Lacquaniti – il Giardino è il risultato di 20 anni di lavoro, è il mio mondo, l’espressione della mia creatività. Attraverso le opere di recycled art affronto le grandi tematiche ambientali e cerco di stimolare nei visitatori una rinnovata attenzione al rapporto tra uomo e natura”.





“Da anni l’amministrazione comunale - commenta Elena Nappi Sindaco di Castiglione della Pescaia - riconosce il grande valore aggiunto di un Giardino d’arte contemporanea come quello di Rodolfo Lacquaniti che fa del riciclo e del riuso i suoi punti di forza. La tematica della tutela ambientale e della presa di coscienza dell’uomo della salvaguardia dell’ambiente per la sua esistenza è uno dei maggiori obiettivi che abbiamo in comune con il giardino e ne siamo molto fieri.”

Nato 20 anni fa come laboratorio di ricerca artistica, il Giardino Viaggio di Ritorno è cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare un centro per l’arte e la cultura ambientale riconosciuto dalle istituzioni locali ed apprezzato a livello internazionale.

La crescente attualità e rilevanza dei temi ambientali che Rodolfo Lacquaniti affronta con le sue opere hanno contribuito a rendere il Giardino Viaggio di Ritorno interlocutore e partner di istituzioni, enti ed associazioni nella realizzazione di eventi, installazioni, laboratori e percorsi didattici e formativi per studenti e docenti non solo locali (Grosseto, Siena e Firenze) ma anche internazionali come il prestigioso Department of Art and Design della University of North Florida i cui studenti sono da anni una presenza costante in Maremma. A seguito della notorietà e rilevanza acquisita il Giardino Viaggio di Ritorno è oggi meta per molti visitatori italiani e stranieri e per le numerose scolaresche italiane e internazionali coinvolte regolarmente nelle attività didattiche.