Finanziamenti per sociale, turismo e decoro urbano: l'amministrazione lavora a una variazione di bilancio per quasi 2 milioni di euro

Orbetello: «Stiamo lavorando a una variazione di bilancio che si aggira intorno ai 2 milioni di euro: incrementeremo i finanziamenti per il decoro urbano, eventi e manifestazioni, per le scuole e aggiungeremo 300mila per la ristrutturazione dell'Auditorium Comunale» a farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, illustrando il documento che andrà in approvazione nel prossimo consiglio comunale.

«La variazione di bilancio – dice il primo cittadino - sarà portata in approvazione, insieme con il conto consuntivo 2024, nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà entro fine mese. In apposita riunione di giunta e di maggioranza consiliare è stato deciso all'unanimità di finanziare molti interventi: la variazione, infatti, si aggira intorno ai 2 milioni di euro di finanziamenti che andranno ad aggiungersi a quelli già stanziati».

«Ci saranno – dettaglia il sindaco - 220mila euro per i nuovi cestini dei rifiuti da installare in tutto il Comune di Orbetello (in totale circa 350); 130mila euro per il finanziamento delle associazioni sportive e di manifestazioni sportive; 100mila euro andranno ad aggiungersi a quanto già finanziato per iniziative turistiche; 65mila euro andranno a finanziare i lavori alla caserma dei Carabinieri di Orbetello».

«Altri 100mila euro – conclude Casamenti – andranno ad aggiungersi per la sistemazione dell' ingresso Orbetello e per l'installazione di nuove palme sotto le mura di Ponente; 300mila euro saranno erogati per l'acquisto di arredi scolastici e tende per la nuova scuola elementare di Albinia che a breve sarà inaugurata. Poi contributi per scuole, scuole paritarie, associazioni varie e 60mila euro dedicati all'integrazione dei canoni di locazione. Infine 300mila euro sono previsti per la ristrutturazione dell'auditorium comunale che vanno ad aggiungersi ai 250mila euro già finanziati».