Scansano: Finanziamenti in arrivo per il Comune di Scansano, l’amministrazione si è infatti aggiudicata una serie di contributi del PNRR rivolti alla digitalizzazione e all’innovazione della Pubblica Amministrazione.



Gli investimenti, relativi a tre domande approvate per circa 85.000 euro, serviranno per migliorare l’infrastruttura informatica ed implementare diversi servizi al fine di rendere sempre più agevole ed efficiente il rapporto con il cittadino.

L’ente è anche in attesa dell’esito di due ulteriori domande per un contributo complessivo di circa 90.000 euro uno per migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici andando, in particolare, a migliorare la fruibilità e le funzionalità del sito internet del Comune e l’altro relativo alle cosiddette API – Application Programming Interface – Piattaforme Digitali Nazionali Dati.

È stata inoltre presentata domanda di finanziamento nell’ambito del “Fondo sport e periferie 2022” relativa al progetto di adeguamento e l’efficientamento energetico del Campo Sportivo di Scansano.

«Questi risultati – afferma la Sindaca Maria Bice Ginesi – sono il frutto del lavoro e del grande impegno che tutti gli uffici comunali, dai responsabili ai loro collaboratori, stanno mettendo per cercare di intercettare più contributi possibili. D’altro canto per la nostra amministrazione, fin dalla campagna elettorale, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è apparso subito come una grande opportunità da non lasciare scappare e continueremo su questa linea, come dimostrano i bandi per le due assunzioni di personale tecnico e amministrativo da impiegare sempre nell’ambito della progettazione relativa al PNRR».