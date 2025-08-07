Finalmente il rinnovo dell’adesione alla rete RE.A.DY

Un impegno che condividiamo e sosteniamo

Follonica: Apprendiamo con favore la notizia del rinnovo dell’adesione del Comune di Follonica alla rete RE.A.DY – la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, annunciato in questi giorni dall’assessora alle pari opportunità Azzurra Droghini.

Si tratta di un atto importante per continuare a promuovere una cultura del rispetto, dei diritti e dell’inclusione come avvenuto negli anni passati. L’adesione alla rete RE.A.DY non è solo un gesto simbolico, ma una scelta che mantiene Follonica all’interno di un percorso condiviso da centinaia di enti locali in tutta Italia, impegnati nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

Come consigliere e consiglieri di opposizione, abbiamo sempre creduto nel valore di questa rete, convinti che serva un impegno istituzionale forte per contrastare odio e intolleranza, e per costruire una comunità davvero accogliente e inclusiva. Lavorare in rete significa anche condividere buone pratiche, confrontarsi con altre esperienze amministrative e rafforzare l’efficacia delle politiche locali.

In un contesto nazionale in cui, purtroppo, tornano a farsi sentire voci che alimentano pregiudizi e discriminazioni, come quelle sostenute dalla Lega o da figure come il generale Vannacci, riaffermare con chiarezza i valori dell’inclusione e dei diritti civili diventa un atto ancora più necessario. La politica ha la responsabilità di dare messaggi chiari e coerenti: quelli che dividono e marginalizzano non possono trovare spazio nelle istituzioni democratiche. E questo scelta dell'assessora evidenzia un forte messaggio di rottura con quelle voci

Per questo accogliamo positivamente le parole dell’assessora Droghini e ci auguriamo che a questa conferma seguano azioni concrete, visibili e partecipate. Follonica ha tutte le potenzialità per essere un punto di riferimento in questo ambito, e come opposizione continueremo a sostenere ogni passo in questa direzione. Tra le azioni da fare nell'immediato c'è la costituzione, dopo un'attesa di più di un anno, della commissione per le pari opportunità con la speranza che possa lavorare indipendente e libera da pressioni della politica.

Consiglieri e delle consigliere: Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella