Finali nazionali CSI, buoni piazzamenti per la Polisportiva Barbanella Uno

Redazione Grosseto: La scorsa settimana a Lignano Sabbiadoro si sono tenute le finali nazionali CSI.

Le giovani atlete della Polisportiva Barbanella Uno, allenate da Azzurra Terminali e Claudia Salvadore, molte delle quali alla loro prima esperienza in una finale nazionale hanno affrontato le loro prove con impegno e carattere e, nonostante la grande emozione e l’elevatissimo numero delle atlete partecipanti, hanno portato a casa risultati più che soddisfacenti. Tra le più piccoline, la categoria tigrotte 8 anni, Miriam Di Gregorio alla sua prima esperienza nazionale è salita sul 2° gradino del podio nella specialità della trave.

Ottima anche la prova della compagna di squadra Aurora Romiti, 8°piazzamento nella classifica assoluta. Ottimo anche il 5° posto nazionale al volteggio per Elisa De Santis nella categoria Junior Large seguita a pochissimi decimi di punto dalle compagne Anna Capasso e Beatrice Imbasciati.

Buona anche la prova della squadra medium allieve composta da Noemi Della Posta, Noemi Francalacci, Sofia Baricci, Aurora Rossi e Anna Vannucci.

Grande soddisfazione da parte dello staff della Polisportiva per questi buoni risultati al termine di una lunga stagione agonistica ricca di impegni. Tutte le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno domenica 18 Giugno saranno impegnate nel saggio di fine anno che si svolgerà nell'impianto di Via Mercurio.





