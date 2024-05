Finale di Coppa Fisr sabato 1° giugno alla Parri tra Cp Grosseto e Sarzana A

Grosseto: Cala il sipario, domani sabato 1 giugno alle 14,30, alla pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio, sulla stagione della formazione Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto. I ragazzini di Stefano Paghi saranno impegnati contro Sarzana nella finalissima della coppa Fisr, il trofeo zonale di fine stagione riservato alle formazioni che non hanno partecipato alle finali nazionali. I biancorossi nella fase eliminatoria hanno superato Prato (8-2), Siena (12-2) e Rotellistica Camaiore (5-3), mentre la formazione ligure ha piegato nell’ordine Cgc Viareggio, Sarzana B e Viareggio Hockey. Mister Paghi chiede l’ultimo sforzo ai suoi straordinari atleti, che hanno fatto anche una gran bella figura in campionato, terminato al quarto posto con 36 punti (due in meno dell’avversario di sabato, il Sarzana A), dopo aver fatto tremare i polsi anche alle corazzate Castiglione e Follonica, impegnate in questi giorni alle finali nazionali sulla pista del Casa Mora.

La rosa del Cp Grosseto U13: Andrea Conti, Marco Mori; Niccolò Amerighi, Leonardo Boni, Gabriele Denaro, Elias Bordan, Alex Convertiti Mann, Edward Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Gabriele Sorbo, Alessio Tonini, Cristian Della Posta. All. Stefano Paghi, vice Michele Minchella.