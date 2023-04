Finale 5°-6° posto al torneo di Calafell per il Cp Grosseto Scarpini Group

Grosseto: Nella seconda giornata del 2° torneo internazionale MNSport Rink hockey, che si sta svolgendo a Calafell, in Catalogna, la formazione Under 11-under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto, sponsorizzata da Scarpini Group, è stata sconfitta per 3-1 dal Lleidanet Alpicat e per 4-1 dai padroni di casa del Calafell.

I bambini di Fabio Bellan, che hanno fornito due belle prestazioni, concludono il girone eliminatorio al terzo posto, grazie alla vittoria a spese del Dornbirn (Austria) per 4-1.

Venerdì alle 10:15 giocheranno quindi la finale per il 5°-6° posto.