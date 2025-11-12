Film: Tutto pronto per “C’è un posto nel mondo”

Grosseto: Tutto pronto per l’uscita in sala del film “C’è un posto nel mondo” di Francesco Falaschi. Domani, giovedì 13 novembre alle 19 e alle 21.30 il regista insieme allo sceneggiatore Alessio Brizzi e all’attore Luigi Fedele, saranno all’Aurelia Antica Multisala per salutare il pubblico e parlare del film. I biglietti rimasti per le due proiezioni con gli ospiti sono quasi esauriti (gli ultimi biglietti sono comunque disponibili su www.aureliaanticamultisala.it) ma c’è ancora disponibilità per i giorni successivi.

“C’è un posto nel mondo” è distribuito da Garden Film grazie al supporto di WeMay srl e della Cooperativa di comunità il Borgo di Montelaterone ed è stato girato interamente sul Monte Amiata grazie anche alla disponibilità delle comunità locali e dei comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Castel del Piano, ognuno protagonista di uno degli episodi. Il film è composto da tre storie che raccontano un sentimento che accomuna chi vive nelle aree interne: la voglia di partire, il desiderio di restare e la volontà di tornare. In questo angolo dell’Italia interna, lontano dai riflettori delle grandi città, tre persone si trovano ad affrontare scelte che possono cambiare le loro vite.

Tanti gli interpreti noti al grande pubblico: da Cristiana Dell’Anna, attrice acclamata anche all’estero che ha scelto proprio l’Amiata per vivere, Paolo Sassanelli, anche lui affezionato alla Maremma, Luigi Fedele, Daniele Parisi, Cecilia Dazzi, Alessia Barela, Massimo Salvianti e molti altri.

Il film è già stato presentato al Festival di Lucca ed ha vinto un premio speciale al Valdarno Cinema Fedic e al Piano B Film Festival prima dell’uscita in sala che lo porterà sia nelle grandi città che nei cinema di aree periferiche.



