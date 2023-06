Film: “Ritorno a Seoul” al cinema Stella

Grosseto: Un film coreano per il cinema Stella. Da giovedì 1° giugno, fino a domenica 4 giugno, la sala di via Mameli ospita il film “Ritorno a Seoul” di Davy Chou. Il film racconta la storia di Freddie, una ragazza francese di 25 anni, che torna in Corea del Sud per riconnettersi con le sue origini. La ragazza, infatti, è nata in Corea, ma è stata adottata in seguito da una coppia francese e da quel momento non è più tornata nella sua terra natia.



Freddie è decisa a rintracciare i suoi genitori biologici in un paese che non conosce quasi per nulla, ma il suo viaggio la porterà a prendere direzioni del tutto nuove e soprattutto inaspettate.

Proiezioni ore 17 e 21.15 - Ingresso: 7 eurolio