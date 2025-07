Filippo Schiavo è un nuovo giocatore del Circolo Pattinatori Grosseto

Dopo l’addio di Gabriel Cairo, il club biancorosso ingaggia l’ex capitano del Montebello: «Giocatore tecnico e affidabile, può crescere ancora», afferma coach Mariotti

Grosseto: Il Circolo Pattinatori 1951 corre ai ripari dopo la partenza dello spagnolo Gabriel Cairo, approdato a Breganze. Il presidente Stefano Osti e l’allenatore Massimo Mariotti hanno trovato un accordo con l’esterno Filippo Schiavo, classe 1998, capitano della Tierre Chimica Montebello nella stagione 2024-25, conclusa con 30 gare e 14 reti.

Il neo biancorosso, cresciuto nel Trissino, con il quale ha vinto lo scudetto nel 2022, vanta una buona esperienza in serie A1, avendo indossato anche le casacche di Lodi (2020-2021) e del Sandrigo (26 presenze, 4 reti nella stagione 23-24), dopo aver lasciato Trissino a dicembre 2023.

«Filippo Schiavo, al quale do il benvenuto – sottolinea Massimo Mariotti – proviene da una scuola importante, come quel del Trissino, nella quale non ha sempre trovato il minutaggio che sperava, dovendo fare i conti con una serie di compagni fortissimi. Gigio Bresciani lo ha voluto a Lodi, ma la sua esperienza in Lombardia è stata condizionata da un infortunio».

Nei suoi anni come responsabile tecnico della nazionale, Mariotti ha convocato Schiavo a qualche raduno veneto-lombardo: «Tecnicamente ha buone basi e quattordici gol nella passata stagione in una squadra che ha messo insieme solo cinque punti è un buon bottino. Essendo italiano, l’arrivo di Schiavo è una buona opportunità per il Grosseto e per lui. Questa esperienza può accrescerlo».

L’ultima battuta di Mariotti è sul roster del Circolo Pattinatori: «Se rimane Tonchi De Oro abbiamo migliorato la squadra rispetto alla passata stagione, considerando che è arrivato anche Barbieri. Schiavo, ora come ora, è probabilmente meglio di Cairo».