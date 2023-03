Filippo Ganna vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico e veste la Maglia Azzurra

Lido di Camaiore: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, una cronometro individuale di 11.5 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) e Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) hanno fatto registrare il secondo e terzo miglior tempo sul traguardo.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) si ripete conquistando, come nella passata edizione, la prima frazione della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Tudor ITT) di 11.5 km. Nonostante l'asfalto umido, il Campione Nazionale italiano, nonché detentore del Record dell'Ora, ha fermato le lancette del cronometro sul tempo di 12'28" a una media di 55.347 km/h, la seconda più alta nella storia della 'Corsa dei Due Mari'. Ad accompagnare Ganna sul podio il Campione Nazionale tedesco Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe), a 28", e il giovane statunitense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) che ha chiuso a 31" dal suo compagno di squadra. Per Ganna arriva anche la soddisfazione della Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale, la sua quarta in carriera dopo le tre vestite nella scorsa edizione.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra Filippo Ganna ha dichiarato: "Sono molto felice di questa splendida performance. Dopo aver vinto la Strade Bianche con Thomas Pidcock abbiamo iniziato al meglio anche la Tirreno-Adriatico. Ho già ottenuto dei podi in questo inizio di stagione ma senza riuscire a vincere quindi il risultato di oggi è fondamentale per il mio morale, anche in previsione delle Classiche".



RISULTATO PROVVISORIO

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) - 11.5 km in 12'28" alla media di 55.347 km/h

2 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) a 28"

3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) a 28"

3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31"

LE MAGLIE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) - indossata da Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers)

Domani la gara prevede l'arrivo a Follonica. MaremmaNews seguirà la corsa con le foto di Francesco Babboni.