Filiera: Coldiretti Grosseto, Street Food Contadino al mercato di via Roccastrada

Dall’acquacotta maremmana alla carne alla griglia di Chianina Igp passando per il fritto misto contadino e la zuppa della pastora. Appuntamento sabato 25 febbraio.



Grosseto: Lo street food contadino ed i piatti della tradizione tornano al mercato di Campagna Amica di via Roccastrada per il primo degli appuntamenti in agenda ogni ultimo sabato mattina del mese dedicati alla vera cucina a km zero. Protagoniste dell’iniziativa, promossa dall’agrimercato di Campagna Amica, in agenda sabato 25 febbraio (dalle 10.00 alle 14.00) sono le aziende agricole che ogni settimana animano il mercato e che in occasione della giornata dello street food proporranno a clienti e curiosi il meglio del meglio della filiera corta. Dalla pasta di grani antichi con i sughi della maremma al fritto misto contadino, dalla carne alla griglia di Chianina IGP alla salsiccia alla brace, dalla zuppa della pastora all’acquacotta maremmana fino al classico piatto di pecorini misti e ricotta, al panino con la porchetta e al seadas con grani antichi e pecorino per chiudere con dolci e torte fatte in casa. “Il sabato dello street food contadino è la festa del nostro mercato. – spiega Lorenzo Dori, Presidente dell’Agrimercato – In questa giornata, che ripeteremo ogni ultimo sabato del mese, cuciniamo per i clienti e proponiamo la vera cucina contadina.

A spingere i consumatori ai nostri mercati è una maggiore attenzione per i prodotti agricoli del territorio perché considerati freschi, buoni, sicuri e sani. Il trend è in crescita”. Il segreto del progetto di Campagna Amica di Coldiretti è quello di mettere in condizioni il consumatore di risparmiare sulla spesa e allo stesso tempo acquistare prodotti di qualità a km zero di grandissima qualità. “L’acquisto di prodotti agricoli direttamente dai produttori, ai mercati o nelle fattorie, garantisce prodotti di qualità, freschi, di stagione. – spiega Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto - Un prodotto a km zero arriva in tavola passando solo dalle mani dell’agricoltore e senza alcuno stress dovuto ai viaggi: questo significa un risparmio in termini di costi di trasporto, che in questi mesi ha inciso notevolmente sul prezzo al consumatore, e meno inquinamento rispetto ad un prodotto che passa di mano in mano, con più intermediari, ciascuno dei quali vuole guadagnarsi, ed arriva da centinaia se non migliaia di chilometri. Il risparmio a volte è nel prezzo, altre nella conservazione poiché un prodotto fresco, appena raccolto, dura molto di più riducendo così gli sprechi alimentari soprattutto di frutta ed ortaggi”.

Ecco tutte le aziende protagoniste dello street food contadino: “Il Campo” di Marco Piccioni, Podere Cantoni, La Salica, Podere San Jacopo di Annamaria Gabbricci, Sandro Ugolini, Agrocasearia di Paola Loi, Ovis di Antonio Ledda.