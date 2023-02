Cronaca Figisc: nuova convenzione P.O.S. per i benzinai 3 febbraio 2023

3 febbraio 2023 136

136

Redazione Grosseto: Figisc-Confcommercio Grosseto informa che dopo l’agitazione sindacale dei giorni scorsi causata dalle conseguenze del ripristino, da parte del Governo, delle accise sui carburanti, la Federazione nazionale ha stipulato con Banca Sella una convenzione per la tenuta e l’utilizzo del P.O.S. particolarmente vantaggiosa per i benzinai. Chi tra i gestori di impianti di distribuzione carburante avesse bisogno di attivare lo strumento P.O.S. e volesse maggiori informazioni può rivolgersi alla nostra segreteria territoriale, in via della Pace 154, 0564/470227.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Figisc: nuova convenzione P.O.S. per i benzinai Figisc: nuova convenzione P.O.S. per i benzinai 2023-02-03T18:06:00+01:00 109 it Confcommercio Grosseto Figisc: nuova convenzione p.o.s. per i benzinai PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2018/07/31/20180731151621-7d7652a0.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2018/07/31/20180731151621-7d7652a0.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 03 Feb 2023 18:06:00 GMT