Figc Grosseto serra i ranghi e riunisce tutte le società

Grosseto: Si è tenuta ieri pomeriggio nella Sede Provinciale della Delegazione Figc la prima riunione stagionale in vista dei prossimi campionati di calcio riguardanti i campionati di Terza Categoria e Juniores Under 19 e le Categorie Allievi Under 17, Allievi B Under 16, Giovanissimi Under 15 e Giovanissimi B Under 14, dove sono stati presentati lo svolgimento dei campionati. Presenti la quasi totalità delle Società della nostra Provincia, alla presenza del Consigliere Regionale Figc Gianni Canuti, il nuovo Delegato Provinciale Antonio Papa, che ha sostituito da pochi mesi il dimissionario Agide Rossi, la segretaria generale Figc Caterina Marchetti, il segretario Provinciale Claudio Pepi, oltre al Presidente Aia Luca Furzi che durante la riunione con semplicità e chiarezza, ha chiesto la collaborazione di tutte le Società.

I “lavori” sono stati aperti dal Consigliere Regionale Gianni Canuti che ha sottolineato il grande lavoro che ha dovuto fare per cercare di trattenere tutte le società partecipanti alle Terza Categoria e Juniores per far si che partecipano per questa stagione, ai campionati composti tutti da squadre della nostra provincia e dove al termine tutte i dirigenti delle rispettive Società lo hanno ringraziato. Poi è stata la volta del neo Delegato Provinciale Antonio Papa che presentandosi a loro le ha ringraziati anche per la loro numerosa partecipazione.



