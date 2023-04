Fiera del Madonnino: un'occasione per parlare dell'economia di precisione

Analisi e criticità a confronto negli incontri di Cia-Grosseto, Confagricoltura e Confindustria

Grosseto: Cia Grosseto anche quest’anno non mancherà di partecipare alla Fiera del Madonnino che da sempre rappresenta un importante appuntamento per l'agricoltura non solo locale ma anche di carattere nazionale e che si terrà dal 23 al 25 Aprile al Polo Fieristico

"Da anni siamo impegnati, e negli ultimi mesi con una forza rinnovata, a sostenere le aziende agricole in questo momento di passaggio verso un'agricoltura sempre più di precisione" ha dichiarato il presidente Claudio Capecchi. "La nostra presenza alla prossima fiera del Madonnino, oltre che essere occasione per affrontare i principali problemi legati all’agricoltura come l’erosione del reddito, la volatilità dei prezzi, l'aumento dei costi di produzione, la mancanza di infrastrutture adeguate, la perdita di biodiversità e l'impatto del cambiamento climatico sui raccolti, vuol essere un'opportunità per comunicare e supportare i nostri associati verso il processo di rinnovamento e innovazione necessari per affrontare le nuove sfide del mercato e gli obblighi derivanti dall'Unione Europea".

Durante l'evento, Cia Grosseto in collaborazione con Confagricoltura e Confindustria, analizzerà il tema dell'innovazione e dell'economia 4.0, e nello specifico la sua ricaduta sull'agricoltura. L'agricoltura di precisione, l'utilizzo delle informazioni derivanti da tecnologie avanzate come l'Internet, la robotica, l'intelligenza artificiale, i droni e il big data, sono solo alcuni dei nuovi strumenti messi in campo dalla ricerca per migliorare la produttività, le attività, per garantire la sostenibilità e la sicurezza alimentare.

" Stiamo parlando di strumenti tecnologici e digitali necessari e fondamentali ma che devono essere resi fruibili a tutti se vogliamo rendere l’agricoltura sempre più efficiente e sostenibile, ma il passaggio a questo nuovo modo di produrre non è semplice", ha aggiunto Capecchi precisando che "richiede una grande professionalità da parte degli agricoltori e un accesso garantito all’uso di queste informazioni e metodologie. La nostra sfida è dunque quella di mettere in condizioni tutte le aziende agricole di poter utilizzare questi strumenti, per evitare di creare gap competitivi che alla fine nuoceranno a tutto il comparto agricolo locale".

Con questo obiettivo Cia Grosseto sarà quindi presente alla Fiera con iniziative e incontri dedicati a agricoltori, tecnici, politici e cittadini, per capire lo stato dell'arte del mondo agricolo e affrontare insieme le necessità e le future programmazioni per questo territorio.