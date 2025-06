Fiepet, è Alessandro Ricci il nuovo presidente

Follonica: Cambio della guardia all'interno della Fiepet, la federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici della Confesercenti. L'assemblea dei soci ha eletto all'unanimità Alessandro Ricci, già presidente per due mandati di Confesercenti Follonica.

Ricci prende il posto che sino a ieri era di Massimiliano Mei.

«Per me questa è stata un'esperienza molto positiva – racconta Mei -. Sono venuto a contatto con realtà diverse, abbracciando tutta la provincia. Scoprendo esigenze e punti di forza differenti. Ho particolarmente apprezzato l'avvio del percorso per il tortello Igp. Durante la mia presidenza abbiamo dovuto affrontare l'emergenza Covid, un'esperienza traumatica che ha stravolto le nostre vite e il nostro lavoro. Confesercenti però si è spesa molto in questa fase, restando al fianco degli imprenditori. E gli attestati di stima che abbiamo avuto per questo mi hanno riempito di soddisfazione. Passare il testimone a Ricci, un imprenditore che conosco bene, un professionista molto preparato e che a Follonica ha lavorato bene, per me è motivo di orgoglio».

L'assemblea si è svolta stamani nella terrazza del bar Pagni, a Follonica.

Ricci, imprenditore di grande esperienza, è stato eletto all'unanimità. L'assemblea è stata anche l'occasione per discutere delle problematiche del settote, sviscerare i problemi e fornire stimoli alla politica per far crescere il settore.

«Sono molto onorato della fiducia che mi è stata data da parte dei soci Confesercenti – afferma il neo presidente Fiepet Alessandro Ricci. Ringrazio per la stima e cercherò di lavorare nel solco già tracciato da Mei portando avanti l'ottimo lavoro svolto sino ad ora. Un percorso in continuità quello all'interno di Confesercenti, visto che da otto anni sono presidente di Follonica. Tra i primi obiettivi sviluppare e far conoscere anche fuori provincia il brand Maremma e tutte le possibilità turistiche che offre la nostra terra».

Da un'analisi commissionata da Confesercenti nazionale emerge come questo settore sia in crescita anche da un punto di vista occupazionale.

Tra il 2019 ed il 2024, Il contributo più significativo all’occupazione è arrivato dai ristoranti e dai servizi di ristorazione, che da soli hanno attivato oltre 100mila addetti in più, cui si aggiungono ulteriori 8mila nella divisione catering/mense. Abbastanza per compensare il calo registrato nei bar e negli esercizi senza cucina, dove se ne contano quasi 26mila in meno, una riduzione complessiva del 7,1%, che interessa soprattutto i comuni sopra i 50mila abitanti e quelli sotto ai 15mila.

Per il trimestre maggio-luglio 2025 il 36% delle imprese con dipendenti che operano nel Turismo e nella Ristorazione ha programmato almeno una assunzione di personale. Il 61% delle assunzioni programmate sono riferite a figure con qualifica o diploma professionale, il 23% con un livello di istruzione superiore e il 15% figure per cui non è necessario un diploma. Nonostante la crescita del numero di addetti, però, le imprese fanno ancora fatica ad assumere. Una su due – il 49,5% - riferisce difficoltà nel reperimento delle figure professionali cercate, il 14,3% dei casi proprio per preparazione inadeguata dei candidati. Se il Covid ha portato all'uscita dal mercato delle imprese più fragili (perlopiù imprese individuali e società di persone), sono invece cresciute del 24% le società di capitali. La riduzione colpisce in particolare le attività di somministrazione senza cucina, come molti bar di quartiere e di paese. Nei comuni con propensione turistica, si assiste ad un progressivo spostamento dal solo servizio bar verso offerte estese anche alla ristorazione.

Durante l'assemblea congressuale è stata nominata anche la presidenza provinciale della Fiepet Confesercenti Grosseto: Massimiliano Mei (che insieme a Ricci sarà delegato alla Presidenza Regionale della categoria), Michele Cocola (Follonica), Sandro Signori (Caldana), Luciani Paolo (Castiglione della Pescaia), Erika Morselli (Montemerano) e Luigi Cacialli (Follonica).

Al termine, grazie alla partnership di Confesercenti Grosseto con il Consorzio Doc Vini di Maremma, è stata offerta ai presenti una degustazione della Top 10 Vermentino 2025, grazie alla presentazione del direttore del consorzio Luca Pollini.