Fiepet Confesercenti Toscana, Franco Brogi rieletto presidente regionale

In occasione dell’assemblea si è tenuto anche un incontro pubblico per confrontarsi sulle opportunità di sviluppo turistico della Toscana con, tra gli altri, Leonardo Marras e Francesco Tapinassi



Firenze: Franco Brogi è stato confermato presidente regionale Fiepet Confesercenti Toscana – Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici. L’assemblea elettiva si è svolta questa mattina all’Auditorium della sede dell’associazione di categoria a Firenze.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata nuovamente – ha dichiarato Franco Brogi - pur consapevole delle difficoltà che ci troveremo di fronte. L’obiettivo principale della nuova presidenza sarà quello di sostenere le imprese del nostro settore nelle sfide che ci aspettano. Una categoria che è stata fortemente colpita dall’emergenza sanitaria prima e che adesso deve fare i conti con la crisi energetica e con i contraccolpi della guerra in Ucraina, eventi che hanno causato un aumento esponenziale dei costi, con un’inflazione fuori controllo. Anni, però, che hanno fatto comprendere l’importanza della nostra associazione come punto di riferimento delle imprese”. “Dobbiamo lavorare tutti insieme - ha aggiunto Brogi - con l’aiuto dell’intero sistema, per valorizzare la nostra professione che svolge un ruolo sociale fondamentale in termini di servizio e accoglienza nelle nostre città, ma anche come elemento di attrazione sempre più rilevante a livello turistico, grazie all’enogastronomia”.

Entrando nel merito delle attività che la Federazione dovrà assumere, Brogi ha posto l’accento sull’importanza di investire in innovazione e formazione, elementi essenziali per la competitività delle nostre imprese e per migliorare l’offerta: “È indispensabile incentivare la formazione per preparare nuovi giovani da occupare nella nostra filiera e per superare la carenza di personale che, dopo la pandemia, rappresenta di fatto una nuova emergenza per il settore – ha sottolineato il presidente rieletto -. Fondamentale sarà quindi il confronto istituzionale, in particolare con l’amministrazione regionale, per elaborare assieme proposte e idee in grado di fornire risposte efficaci alle esigenze del nostro territorio e delle imprese che ci operano e investono”.

In occasione dell’assemblea elettiva Fiepet, si è svolto anche un incontro pubblico moderato da Maila Bettaccini, coordinatrice Turismo Confesercenti Toscana, dal titolo “Pubblici esercizi e turismo. Creare opportunità per il territorio nel rispetto delle regole e della concorrenza” al quale hanno partecipato Leonardo Marras, Assessore regionale all’Economia e Turismo, Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, Franco Brogi, presidente regionale Fiepet Confesercenti, Filippo Grassi, Vicepresidente regionale Fiepet Confesercenti, Camilla Ferri, Coordinatrice "Appunti di Viaggio" - Progetto interprovinciale Vetrina Toscana, Massimo Sollazzini, Coordinatore "Girogustando"- Progetto interprovinciale Vetrina Toscana.

Dopo aver illustrato i progetti interprovinciali di Vetrina Toscana, è emersa la proposta di far diventare le iniziative interprovinciali Girogustando e Appunti di viaggio dei veri e propri prodotti turistici che i pubblici esercizi possano utilizzare per il loro sviluppo, legando così il turismo enogastronomico a quello culturale, attraverso anche il contatto con i 28 ambiti turistici toscani e l’attività promozionale svolta da Toscana promozione.

“L’enogastronomia è ormai un vero e proprio attrattore turistico – commenta Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana – una motivazione per molti viaggiatori che scelgono la Toscana. Stiamo pensando di convogliare in un’unica sezione i diversi progetti regionali attivi sul tema, a partire da Vetrina Toscana, per rendere ancora più facilmente fruibili le informazioni, consolidare la rete di operatori economici del comparto e contribuire ad aumentare l’attrattività dell’offerta della destinazione Toscana”.

“Vetrina Toscana è la più grande rete regionale che lega il settore agroalimentare a quello turistico, mettendo in relazione pubblico e privato: una “best practice” riconosciuta anche dalla Commissione Europea – ha affermato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - un'eccellente opportunità di visibilità a costo zero per le imprese che non si limita al semplice racconto, ma grazie ai nuovi format, struttura offerte concrete con proposte che uniscono cultura, arte, enogastronomia e territorio, attraverso cui è possibile assaporare una Toscana unica. Con Confesercenti, con cui abbiamo sottoscritto lo scorso maggio uno specifico accordo di collaborazione e che da sempre segue Vetrina Toscana anche per l’organizzazione degli eventi territoriali a seguito del bando annuale indetto da Regione Toscana e Unioncamere, la sintonia sulle finalità del progetto è molto efficace. In particolare, l’apporto dell’associazione nel commercio tramite le botteghe di Vetrina Toscana e il possibile coinvolgimento della ristorazione negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi, potrebbe ulteriormente rafforzare la rete e la competitività della destinazione toscana a livello nazionale e internazionale”.

Girogustando è un’iniziativa che prevede la preparazione di un menù da parte di due chef (uno del ristorante ospitante e l’altro del ristorante ospitato). Gli eventi a quattro mani di Girogustando propongono un menù condiviso, composto da espressioni delle rispettive esperienze e territori di provenienza, e corredato di ingredienti di eccellenza, nel piatto come nel bicchiere. Nel corso del 2022-2023 sono stati realizzati 11 eventi che hanno coinvolto 34 ristoranti delle province di Siena, Grosseto, Lucca e 1010 partecipanti.

Appunti di viaggio è invece una rassegna dove ogni appuntamento in calendario prevede un pranzo o una cena o una degustazione con abbinata una visita guidata ai luoghi del territorio, spesso anche poco conosciuti, attraverso attività come trekking, iniziative ludiche e culturali (letture e spettacoli). Nel corso del 2022-2023 sono stati realizzati 34 eventi per un totale di 1141 partecipanti, coinvolgendo 29 ristoranti e 13 botteghe e produttori locali nelle province di Siena, Livorno, prato, Pistoia e Arezzo.

L’obiettivo è quello di presentare i due progetti ed il relativo calendario di eventi ai vari ambiti turistici, offrendo loro la possibilità di lavorare insieme per la creazione e promozione di un prodotto che abbini enogastronomia, prodotti tipici e cultura.

La Regione Toscana ha istituito 28 ambiti turistici – suddivisione creata in base alle specifiche caratteristiche di ogni zona - ai quali ha affidato proprio questo compito: attivare e tenere viva la rete di relazioni fra organismi pubblici locali e sistema dell’offerta turistica, con l’obiettivo di qualificare l’offerta ed individuare prodotti e priorità di ciascun territorio su cui puntare per la promo commercializzazione, affidata a Toscana Promozione.

Infine, è stato anche affrontato il delicato tema dell’abusivismo e della concorrenza sleale, che limita il lavoro degli operatori: fenomeni dilaganti che preoccupano fortemente i pubblici esercizi perché, in mancanza di adeguati controlli di sicurezza, feste o eventi abusivi sono un chiaro rischio per la salute pubblica, oltre che una evidente forma di concorrenza sleale, fatta ai danni delle imprese virtuose che rispettano le regole e che hanno investito – non poco – per adeguarsi agli standard di sicurezza imposte dalla legge. “È necessario porre un freno a questa situazione di abusivismo diffuso che nuoce all’immagine dei territori, crea ingenti danni sociali ed economici e mette a rischio l’incolumità soprattutto dei più giovani” ha commentato Filippo Grassi, Vicepresidente regionale Fiepet Confesercenti.