FIOM CGIL Siena: pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla per Gaza
Fiducia consumatori giustamente in calo ad agosto
Istat stima che durante il mese di agosto, la fiducia dei consumatori sia calata da 97,2 a 96,2. La fiducia delle imprese rimane invece stabile (1).
Giustamente è in calo la fiducia dei consumatori. Come potrebbe essere altrimenti? Il mese che sta per terminare è stato caratterizzato da dati e polemiche fini a se stesse: “siamo alla canna del gas” (opposizione), “siamo in crescita e i più belli del mondo” (governo)... tutto basandosi sui dati del turismo (2), dove aspettative, realtà, situazioni particolari, spiriti di parte, impressioni, hanno avuto il sopravvento su dati che, a parte alcuni parziali diffusi dal ministero dell’Interno, non erano in grado di far capire la situazione.
Una incertezza alimentata da istituzioni e controllori delle stesse che, giustamente, ha portato i consumatori ad avere meno fiducia più o meno in tutto, a partire da economia e soprattutto per le istituzioni.
“Chi semina vento raccoglie tempesta”, un detto popolare che proprio si addice e che, a politici di governo e opposizione, sembra proprio non interessare, visto che il metro utilizzato per esternare i propri mandati, è stato solo propagandistico… ma sembra che i consumatori ora siano vaccinati anche contro i virus della facile propaganda.
Meno male che c’è l'Istat che, anche per i “dati delle discordie turistiche”, rimane al momento un punto di riferimento.
- https://www.aduc.it/notizia/fiducia+consumatori+agosto+calo+stima+istat_141455.php
- https://www.aduc.it/articolo/mobilita+crisi+turistica+oltre+propaganda_39688.php
Vincenzo Donvito Maxia - presidente Aduc