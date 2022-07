Fidia apre i propri spazi al pubblico: nasce la “Fidia Art Gallery”

Grosseto: La cultura è un patrimonio il cui valore, spesso, viene trascurato. Investire in cultura significa infatti destinare tempo e risorse per attività che, soprattutto per chi fa impresa, non solo non generano un ritorno economico immediato, ma addirittura sembra distolgano l’attenzione da quei molteplici aspetti gestionali che, costantemente, assorbono energie a chi l’impresa la guida. Questo non accade alla Fidia srl, società di costruzioni grossetana specializzata nel settore luxury che da sempre, associa il suo brand ad iniziative culturali di alto livello e dal forte riflesso sociale.





Sono molti, infatti, i progetti che dal 2005, anno di costituzione della società, Fidia ha portato avanti con successo, contribuendo in modo significativo a dare alla cultura, in ambito locale e non solo, l’importanza che merita. Oggi ha deciso di fare un significativo passo in avanti in questa direzione, aggiungendo alle caratterizzanti declinazioni delle complesse attività dell’azienda, uno spazio dedicato all’arte e alla creatività, quale elemento elemento strutturale e costitutivo del suo brand. In questa ottica giovedì 21 luglio alle ore 18:30 il quartier generale di Fidia, in via Oriana Fallaci 6 aprirà al pubblico le porte della nuova Fidia Art Gallery.

“Si tratta di uno spazio espositivo permanente, ricavato all’interno del Villino Pastorelli, nel quale, nel susseguirsi dei mesi, il pubblico potrà “incontrare” artisti poliedrici, di ogni provenienza e formazione e confrontarsi, ad ogni esposizione, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, collezionisti ed appassionati d’arte – ha commentato Andrea Baldini, General Manager e co-fondatore di Fidia. Ma non solo. La galleria, restando aperta ogni giorno della settimana, consentirà a molte persone di visitare le esposizioni che programmeremo con cadenza quadrimestrale. La strategica posizione della nostra sede, centralissima, luogo di passaggio cittadino, ci aiuterà a rendere la Fidia Art Gallery un naturale polo attrattivo”.

La prima esposizione avrà come protagonista Giuseppe Orfino, giornalista, esperto di comunicazione e fotografo per passione. “Daily Noise” è il titolo del suo progetto di ricerca fotografica, curato e prodotto per GAD da Alessandra Barberini, storica e critica d’arte, founder del brand. “Rumori quotidiani sono tutti quegli elementi di disturbo che, ogni giorno, distolgono la nostra attenzione dall’essenziale, da tutto ciò che la vita, nella sua complessità, ha da offrirci – ha commentato Alessandra Barberini. Giuseppe Orfino, con grande capacità analitica ed una connaturata velocità di comprensione della complessità, è riuscito a individuare nel disordine ed a catturare nei suoi scatti, quei rari momenti, attimi fugaci, in cui, nel caos, l’armonia si compie ed a restituirceli nei selezionati e raffinati scatti di cui si compone la mostra.”

All’inaugurazione sarà presente il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore alla Cultura Luca Agresti.

L’ingresso alla Fidia Art Gallery è libero.