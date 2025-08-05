“Fiamme sulla laguna” al Centro Studi il 10 agosto

Dopo il successo del “Caso Lattes”, Gualtiero Della Monaca, Marco Consentino e Carlo Rispoli tornano in edicola con una nuova graphic novel intitolata “Fiamme sulla laguna”, ispirata all’assedio francese di Orbetello del 1646, edito da Effigi.

Orbetello: Il libro a fumetti, per il ciclo “Incontri con l’autore”, verrà presentato al Centro Studi don Pietro Fanciulli di via Scarabelli domenica 10 agosto alle ore 21.00 con ingresso libero. Modera Silva Gentilini.

“L’assedio memorabile del 1646”, sottotitolo del volume, è ispirato, tra rispetto della verità storica e leggenda popolare, all’attacco di centocinquanta navi e più di diecimila soldati allo Stato dei Presidi. L’impresa, fortemente voluta dal cardinale Giulio Mazzarino, primo ministro del Regno di Francia, avrebbe potuto cambiare le sorti della penisola italiana con duecento anni di anticipo ma, contro ogni previsione, il capoluogo dei Presidios resistette. Così Orbetello divenne una città celebre nelle corti d’Europa con il nomignolo di la pulcelle, ovvero l’inviolabile.

Un’opera davvero interessante che merita di essere conosciuta grazie al contributo degli autori in questa serata organizzata dal Centro Studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.



