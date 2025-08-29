Fiamme nell'officina di assistenza e noleggio bici. Incendio circoscritto, nessun ferito

Orbetello: La notte scorsa, alle 04:21, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti in via Dante Alighieri 7 a Orbetello per un incendio che ha interessato una rivendita di biciclette ed e-bike, con annessa officina per assistenza e noleggio di biciclette e scooter.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una piccola officina di circa 25 m², separata dalla struttura principale del punto vendita. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e domato dalla squadra intervenuta.

La parte dell’officina interessata dal rogo è stata dichiarata inagibile, mentre il resto dell’attività non ha riportato danni ed è rimasto fruibile.

Non si registrano feriti.