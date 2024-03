Fiamme nel garage, un uomo ustionato nel tentativo di spegnere l'incendio

Scarlino: La squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Follonica, con due squadre della sede centrale e il funzionario tecnico, sono intervenuti la notte scorsa, intorno alle 23:00, per un incendio che si era propagato in un garage a Scarlino Scalo, in viale Matteotti.

Nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto ferito un uomo, che a causa delle ustioni riportate è stato portato all'ospedale S.Andrea di Massa Marittima per i primi medicamenti e poi trasferito al centro grandi ustionati di Pisa. Il paziente presenta ustioni di media gravità.

A causa delle fiamme, oltre alla completa distruzione del garage da cui ha avuto inizio l'incendio, nel quale si trovava un'autovettura e varie attrezzature, sono stati seriamente danneggiati i due garages attigui e l'appartamento sovrastante a causa del cedimento strutturale di una parte del solaio.





L'intervento delle squadre VF, oltre all'estinzione delle fiamme ed allo smassamento del materiale, è consistito nelle necessarie verifiche strutturali che hanno portato all'interdizione all'uso dei tre garages e dell'appartamento sovrastante.





Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti Carabinieri e personale sanitario.



Ancora in fase di verifica le cause che hanno portato all'incendio.