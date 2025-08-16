AGGIORNAMENTO - Ancora attivo l'incendio nel bosco di Cana. Fiamme vicino a poderi e capannoni agricoli

AGGIORNAMENTO NEWS ore 11:35 - Incendio nel bosco di Cana ancora attivo benché ridotto rispetto alla scorsa notte. Ancora 50 unità di Vigili del fuoco sul posto per spegnimento e sorveglianza attiva delle abitazioni e insediamenti rurali.

Nella notte sul percorso delle fiamme sono stati interessati cinque poderi ed un capannone agricolo, con danni ancora non accertati. Sul posto stanno operando circa 50 uomini dei vigili del fuoco con circa 20 mezzi oltre al personale della Regione Toscana. Al momento stanno operando due canadair del corpo nazionale di vigili del fuoco e due elicotteri della Regione Toscana che stanno effettuando svariati lanci.





AGGIORNAMENTO NEWS ore 23:40 - Al momento sul campo si contano 50 unità VVF con 20 mezzi coordinati oltre che dal comandante dei Vigili del fuoco da due funzionari dal posto di comando avanzato.

AGGIORNAMENTO NEWS ore 23:25 - Ancora purtroppo in evoluzione l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nella zona compresa fra Cana e Baccinello. In totale otto le squadre del Comando provinciale VVF di Grosseto impegnate sul posto tra cui quelle normalmente in servizio presso i distaccamenti di Follonica, Orbetello e Arcidosso. Richiesti di rinforzo anche le sezioni AIB dei comandi della Toscana. Lo sforzo maggiore consiste nel presidio di alcune abitazioni, poderi, aziende agricole e allevamenti minacciate dalle fiamme che stanno avanzando. Il fronte del fuoco si sta minacciosamente spostando.

Sul posto già presenti i moduli AIB dei comandi di Siena e Arezzo. In arrivo moduli dai comandi di Firenze, Massa, Pistoia e Prato

--------------------------------------------------------------------

Roccalbegna: Ancora in corso il vasto incendio boschivo sviluppatosi nel primo pomeriggio di oggi in località Cana del Comune di Roccalbegna. Sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Grosseto (due della sede centrale, una del Distaccamento di Arcidosso, una del Distaccamento volontario di Marciano e la squadra di vigilanza AIB di stanza ad Ansedonia) supportate da volontari della Regione.

Le squadre dei vigili del fuoco si stanno spostando a presidio delle varie abitazioni minacciate dalle fiamme, mentre due canadair del corpo nazionale dei vigili del fuoco e tre elicotteri della Regione Toscana stanno effettuando diversi lanci per contenere il fronte delle fiamme che, vista la particolare asperità del territorio e le condizioni meteo con vento teso, si stanno propagando velocemente.







