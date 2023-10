Fiamme in un capannone a Nomadelfia

Grosseto: Incendio in un capannone adibito a deposito di materiale vario, all'interno della comunità di Nomadelfia nel comune di Grosseto.

A mezzanotte circa della giornata odierna, tre squadre e funzionario tecnico del comando di Grosseto del Vigili del Fuoco, sono intervenute all'interno della comunità di Nomadelfia per l'incendio di un capannone in laterizio con copertura in metallo che, per cause in corso di accertamento, era interessato per la quasi totalità dalle fiamme.

La particolarità del materiale stipato, consistente in buona parte in materiale cartaceo oltre che ad elettrodomestici e la presenza di 4 bombole di gpl, ha reso particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento che, nonostante le difficoltà, si sono concluse permettendo di salvare il fabbricato direttamente adiacente al capannone incendiato.





Alle ore 9:00 di oggi le squadre VF sono ancora al lavoro per le operazioni di smassamento e di verifica della presenza di eventuali focolai ancora attivi.