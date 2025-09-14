Fiab Grosseto pedala per la pace: da Grosseto ad Assisi con Paciclica 2025

Tre tappe, 172 km e un messaggio forte: unire popoli e ambiente lungo le strade della Marcia PerugiAssisi per la Pace e la Fratellanza.

Grosseto: Dopo la partecipazione all’evento 2021, e con il Patrocinio della Provincia di Grosseto, una rappresentanza di Fiab Grosseto torna a pedalare sulle strade di Paciclica, il format che il gruppo Pedalate di Impegno Civile della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta promuove per la partecipazione alla MARCIA PERUGIASSISI PER LA PACE E LA FRATELLANZA 2025, in programma domenica 12 ottobre.

PACICLICA è l’iniziativa con cui FIAB partecipa dal 2005 alla storica Marcia della Pace Perugia-Assisi, e lo fa con una sua particolare modalità: raggiungendo Perugia interamente in bici o bici + treno. Col suo mezzo a zero emissioni, Fiab porta alla Marcia un messaggio facilmente comprensibile e condivisibile: non solo "pace fra i popoli" ma anche, e sempre più, "pace con l’ambiente”.

Tre le tappe che saranno percorse dai cicloattivisti di Fiab Grosseto Ciclabile; con partenza il giorno 9 ottobre da Grosseto, si incontreranno nel pomeriggio di sabato 11 ottobre con i partecipanti in arrivo a Perugia da tutta Italia. Previste “cordate” in bicicletta da Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia Veneto, Liguria, Lazio e naturalmente Toscana con due gruppi distinti che si incontreranno sul lago Trasimeno partendo da Viareggio, Pisa, Firenze, Siena e Grosseto.

Grosseto – Perugia: i numeri

Sviluppo: 172 km in tre tappe su strade secondarie asfaltate (36%) o sterrato e altri fondi

Dislivello: 3300 m

Bici consigliata: e-bike

Punti sosta: Ripa d’Orcia (SI); Sant’Arcangelo sul Trasimeno (PG); Ponte San Giovanni (PG)

Informazioni: Giorgio Mancini 3481922444