Festività natalizie: variazioni nei servizi di Sei Toscana in provincia di Grosseto e Val di Cornia

Lunedì 25 e martedì 26 dicembre resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche



Grosseto: In occasione delle festività natalizie, lunedì 25 e martedì 26 dicembre, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di raccolta in alcuni comuni della provincia di Grosseto e del comprensorio della Val di Cornia (provincia di Livorno). Tutte le variazioni sono state concordate dal Gestore con le singole Amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Di seguito tutte le variazioni previste (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it).

PROVINCIA DI GROSSETO A Civitella Paganico le raccolte porta a porta dell’organico e dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni), previste per lunedì 25 dicembre, saranno anticipate a domenica 24 dicembre.

A Follonica lunedì 25 dicembre, la raccolta porta a porta dell’organico sarà svolta la mattina anziché il pomeriggio. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino. Anche le raccolte a domicilio alle utenze non domestiche del centro (carta e cartone) e del vetro e dell’indifferenziato alle utenze commerciali nelle zone servite dal porta a porta saranno anticipate alla mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino. La raccolta dell’indifferenziato alle utenze non domestiche della zona industriale sarà posticipata al mattino di martedì 26 dicembre. La raccolta porta a porta degli sfalci e potature nei quartieri di San Luigi, Capannino e Corti nuove, prevista per lunedì 25, sarà posticipata a venerdì 29 dicembre.

Martedì 26 dicembre, la raccolta a domicilio alle utenze non domestiche del centro (carta e cartone) sarà anticipata alla mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino. La raccolta porta a porta degli sfalci e potature nelle zone di Campi alti, 167 Est e 167 Ovest, prevista per martedì 26 dicembre, sarà posticipata a sabato 30 dicembre.

A Monte Argentario la raccolta porta a porta dell’organico, prevista per lunedì 25 dicembre, sarà anticipata a domenica 24 dicembre. Le raccolte domiciliari di vetro, carta e cartone e organico alle utenze non domestiche (attività commerciali), previste per lunedì 25, saranno anticipate a domenica 24 dicembre.

A Montieri la raccolta porta a porta dell’organico, prevista per lunedì 25 dicembre, sarà posticipata a martedì 26 dicembre.

A Manciano la raccolta domiciliare del multimateriale alle utenze non domestiche (attività commerciali), prevista per lunedì 25, saranno anticipate a domenica 24 dicembre.

A Orbetello le raccolte domiciliari del multimateriale e dell’organico alle utenze non domestiche (attività commerciali), previste per lunedì 25, saranno anticipate a domenica 24 dicembre.

A Roccastrada le raccolte porta a porta di lunedì 25 dicembre (organico) e martedì 26 dicembre (carta e cartone) saranno svolte la mattina anziché il pomeriggio. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino.

Negli altri comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Scarlino) lunedì 25 e martedì 26 dicembre i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.

Sei Toscana ricorda che lunedì 25 e martedì 26 dicembre saranno chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo.

VAL DI CORNIA A Campiglia Marittima tutte le raccolte porta a porta alle utenze domestiche (cittadini) e non domestiche (attività commerciali) di lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre saranno svolte la mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino.

A Piombino tutte le raccolte porta a porta alle utenze domestiche (cittadini) e non domestiche (attività commerciali) di lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre saranno svolte la mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino.

In tutti i comuni della Val di Cornia dove è attiva la raccolta domiciliare (Castagneto Carducci, San Vincenzo e Suvereto) i servizi porta a porta di lunedì 25 e martedì 26 dicembre saranno svolti regolarmente.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.