Festival Summer Holi 2025, il 10 agosto Tarquinia Lido esplode di colori e musica sotto le stelle di San Lorenzo copy

Tarquinia: Torna il Festival Summer Holi 2025, un’esplosione di colori, musica e divertimento. Quest’anno l’appuntamento è fissato per una data davvero speciale: la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, sotto il cielo stellato di Tarquinia Lido. Dalle 16 fino alle 4 del mattino, la spiaggia libera di piazza delle Naiadi si trasformerà in una grande arena all’aperto, animata da energia, spettacolo e voglia di stare insieme. Due grandi palchi ospiteranno deejay set, animazione, corpo di ballo con coreografie, spettacoli visivi e maxischermi, per un viaggio sensoriale che celebra la libertà, la musica e la bellezza della condivisione. Protagonisti assoluti saranno, come sempre, i colori: polveri anallergiche, certificate e sicure verranno lanciate in tre momenti ufficiali – alle 17,30, 18,30, 23,30 – trasformando la spiaggia in un vero e proprio caleidoscopio che si muoverà al ritmo della musica.

L’edizione 2025 introduce due grandi novità: braccialetti e gadget luminosi verranno distribuiti gratuitamente a tutti i partecipanti, per creare un'incredibile coreografia collettiva sotto le stelle; spettacolari performance artistiche animeranno la serata con giochi pirotecnici, fuoco danzante e momenti carichi di emozione. All’ingresso, il pubblico sarà accolto da un percorso esperienziale arricchito dalla presenza degli stand ufficiali “Colorbag” e “Mixology”, pensati per offrire esperienze di intrattenimento, personalizzazione e degustazione, in perfetta sintonia con l’identità del festival. Organizzato da Sottosuono EventGroup, con il sostegno del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro loco Tarquinia, il Festival Summer Holi 2025 non sarà solo un evento musicale, ma una vera celebrazione dell’estate, del colore e dell’incontro tra generazioni.