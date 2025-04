Festival resistente: ultima giornata al Bastione Molino a vento

Domani, sabato 26 aprile, al Bastione Molino a Vento si inizia alle 16 con il laboratorio di teatro movimento per bambini a cura di Micaela Nolli.

Grosseto: Si prosegue alle 18.30 con l’Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea che propone la presentazione del libro Andare per i luoghi della Resistenza di Paolo Pezzino. Partecipano insieme all’autore, Ilaria Cansella, ISGREC, Simone Ferretti, Associazione Festival Resistente Arci. Da Ventotene a Milano, il libro dello storico Paolo Pezzino accompagna il lettore attraverso episodi noti o poco conosciuti della Resistenza.

Alle 19 l’appuntamento è con l’ Aperitivo Resistente con i prodotti a marchio Coop.

La musica è protagonista dalle 21.30 con la finale del contest musicale Staff/ette Giovani Resistenti. A contendersi il premio Gaia di Benedetto, Desertion e Mokabird.

A seguire Materazi Future Club con la loro musica post-punk, che distorce le chitarre, balla e fa ballare, rendendo lo-fi lo sport più bello del mondo.

Chiusura con il dj set resistente.

Il festival ha aderito a “Le notti della Liberazione”, la campagna di Arci che si sta svolgendo in tutta Italia in questi giorni per celebrare la Liberazione.

Durante il festival è esposta la mostra Con Altri Occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese. Mostra collettiva di illustrazione curata da Librimmaginari: una mostra collettiva di 17 illustratricɜ provenienti da diversi paesi d’Europa e del Mediterraneo.

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con ANPI, ISGREC, Unicoop Tirreno, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, CGIL, Humanitas, Clan, Unipol. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, VAB, Soccorso Rosso.

Staff/ette – Giovani Resistenti è un’iniziativa realizzata da Circolo Arci Festival Resistente APS e Arci Comitato Territoriale Grosseto APS grazie al bando "Siete Presente. Giovani e associazionismo- 2025", a valere sul progetto “Giovanisì crescere nel presente”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.