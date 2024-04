Festival Resistente, il programma del 27 aprile tra pedalate, teatro giapponese, musica e libri

Grosseto: Ultima giornata per il festival Resistente al Cinghialino, sulle Mura Medicee di Grosseto con un appuntamento anche fuori città. Domani 27 aprile, infatti, il festival ha aderito a Resistere Pedalare Resistere! 27 aprile 2024 - Da Ribolla a ponte del Ricci in bicicletta lungo i sentieri della Memoria. Una ciclopasseggiata, organizzata da FIAB Grosseto, dedicata alla memoria di un fatto avvenuto il 17 Giugno 1944 in località Ponte del Ricci dove trovarono la morte quattro giovani di Montemassi. Ritrovo a Ribolla alle 14 per partire in bicicletta verso Sticciano.



Alle ore 16 il programma ufficiale si apre al Cinghialino dove Martina Pagliucoli porta i più piccoli alla scoperta delle Storie di Kamishibai, incontri itineranti di letture in valigia. Storie animate sulla pace, la libertà e il senso di comunità, raccontate attraverso l’antico metodo giapponese del Kamishibai “dramma di carta”.

Flavio Fusi alle ore 18 presenta il suo ultimo libro La ballata delle frontiere edito da Exorma. Introduce Enrico Pizzi, giornalista.

Dalla dissoluzione del fianco orientale dell’Europa alla gola squarciata tra Nord e Sud del mondo, l’autore guarda ai milioni di esseri umani spinti oltre le frontiere dal secolo belva: antiche frontiere che esplodono e frontiere nuove che sorgono, frontiere non scritte, terre di mezzo e grandi fiumi-frontiera, tra illusioni, nuove schiavitù e massacri. Le testimonianze frammentarie degli ultimi, le storie minuscole, si mescolano alla ricostruzione degli eventi e alla descrizione dei luoghi in un racconto periferico e avvolgente fino alla frontiera delle frontiere: là dove la terra finisce e il mare comincia.

Aperitivo e cena come sempre con prodotti locali e piatti della tradizione a cura dei volontari del festival e alle 21.30 la musica tutta da ballare della Draba Orkestar, un collettivo di musicisti uniti dalla passione per le musiche tradizionali tzigane e balcaniche che fanno ballare tutti. Dalle Hora rumene alla Czardas ungheresi, dallo Swing dei Sinti dell'Alsazia ai ritmi dispari della Serbia e della Macedonia.





A seguire Farrah Fawcett is dead dj set

Negli spazi di Molino HUB inoltre sempre domani prosegue Molino Factory con spazi dedicati all’arte e all’artigianato.

Ingresso gratuito - Info: www.festivalresistente.it –cell. 353-4593557 – social Festival Resistente Arci

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con ANPI, ISGREC, Unicoop Tirreno, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, CGIL, Humanitas, Clan. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, libreria delle Ragazze, libreria Altrimondi, Soccorso Rosso, Associazione Amici di Zanzibar.