Festival resistente: il programma del 25 aprile

La seconda giornata del Festival Resistente, venerdì 25 aprile, inizia con la partecipazione alle commemorazioni ufficiali per salire poi al Bastione Molino a Vento per il consueto pranzo resistente.

Grosseto: Le prime attività del pomeriggio sono per i bambini, alle 16, con la lettura animata e laboratorio per bambini e famiglie Millo, Margherita, Sylvia, Alfonsina e le altre, liberamente ispirato a Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli. Con Martina Pagliucoli e Giulia Guerranti





Si prosegue alle 17 con la presentazione di due libri Rebel rebel. Storie di musica ribelle 1 e 2 di Alessandro Meo “Sante” edito da Strade Bianche. Introduce Niccolò Benvenuti, Circolo Arci Khorakhanè, Andrea Rocchi, musicista. Si tratta di quattordici racconti brevi, quattordici vite rivoluzionarie che hanno composto note destinate a rimanere nella storia. Dal jazz, al rock, al punk passando per il reggae e il rap, per arrivare al pop e al folk. Differenti geografie, epoche e generazioni per raccontare come la musica sia l’accompagnamento necessario al cambiamento.





Non potevano mancare i canti popolari per la Liberazione alle 18 a cui potrà seguire un ottimo aperitivo o cena negli spazi del festival.

Alle 21.30 largo alla musica con due band maremmane, L’inguastiti (foto 2) e Androgynus (foto 1). L’inguastiti sono nati nel 2018 per spargere un po' di anarchia sulle note di pezzi classici e nuovi, oggi con un piglio punk e distorto. Un progetto, più che un gruppo, nato per valorizzare e diffondere il ricco repertorio di musica resistente della tradizione popolare. Androgynus, gruppo musicale di Gabriele Bernabò, il cui intento è quello di far convivere suono, immagine e parola al fine di riaccendere la loro potenza evocativa e veicolare significati spirituali. Di recente hanno partecipato a Musicultura dove hanno vinto il premio del pubblico Banca Macerata. A seguire CRP (foto cover) - Collettivo Rivoluzionario Protosonico, gruppo musicale industrial post punk suburbano che porta al festival “Al diavolo”, il loro secondo album intenso e incalzante, con ritmi travolgenti e testi dal forte impatto.





In chiusura dj set.

www.festivalresistente.it – Ingresso libero – cell. 353 4593557

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con ANPI, ISGREC, Unicoop Tirreno, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, CGIL, Humanitas, Clan, Unipol. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, VAB, Soccorso Rosso.