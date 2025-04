Festival Resistente, il programma del 24 aprile: si parla di pace e concerto dei Diaframma

Grosseto: Si apre domani, giovedì 24 aprile, la XXVII edizione del Festival Resistente. Anche quest'anno il festival si svolgerà al Bastione Molino a Vento, sulle Mura Medicee di Grosseto. Il tema del 2025 ruota attorno al titolo Mo(vi)mento – Memoria in movimento, pace in cammino per sottolineare da un lato l’importanza, come momento storico, dell’80° anniversario della Liberazione e al tempo stesso la necessità e l’urgenza di muoversi nel presente con una riflessione sulla pace e sulle guerre che affliggono diverse aree del mondo da Gaza all’Ucraina fino al Sudan.

Alle 17 due appuntamenti importanti: alla Mediateca Digitale della Maremma (Chiasso delle Monache 9/11) proiezione de Gli sbandati di Francesco Maselli (la proiezione sarà preceduta alle 16.15 da un’intervista al regista) a cura della sezione Donne ANPI Licena Rosi Boschi a cui è dedicato proprio uno spazio della Mediateca. Nel film, un gruppo di ragazzi di buona famiglia, sfollati in campagna, è indeciso se, dopo l'8 settembre 1943, prendere la via della Resistenza partigiana.





Sempre alle 17 al Bastione Molino a Vento le attività per bambini promosse dall’associazione Prima Educare APS – La fattoria dei piccoli prendono il via con il laboratorio multiplo di educazione naturale e l’auto-produzione di saponette con camomilla e lavanda, la manipolazione di Didò naturale al cacao riconoscendo e ricreando escrementi della fauna e la scatola tattile degli elementi naturali.

Alle 18.30 l’incontro dal titolo Pace in cammino: dalla Resistenza alla speranza del presente che vedrà la partecipazione di Alfio Nicotra, Comitato Nazionale Un ponte per, Giovanni Fontana Antonelli, esperto di Asia Sud-Occidentale, Giulio Balocchi, ANPI, Monica Pagni, CGIL, Carlotta Sorrentino, Arci Comitato Territoriale Grosseto.

Poi il tempo di un aperitivo o di una cena con il menù resistente del festival e subito dopo alle 21.30 lo storico gruppo dei Diaframma festeggia i 40 anni dell’album Siberia. Pionieri della dark wave italiana, i Diaframma nascono nella Firenze dei primi anni 80. Guidati da Federico Fiumani, tra i talenti poetici più poliedrici, spigolosi, passionali, del panorama musicale italiano di ieri e di oggi.

A seguire djset con Sandrino the Killer, Neue K e Hanzel.

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con ANPI, ISGREC, Unicoop Tirreno, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, CGIL, Humanitas, Clan, Unipol. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, VAB, Soccorso Rosso.