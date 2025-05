Festival La Natura al Centro: I ragni bioindicatori straordinari

Portoferraio: Venerdì 16 e sabato 17 maggio, nell’ambito del Festival “La Natura al Centro” la biodiversità sarà protagonista con due eventi dedicati agli aracnidi come indicatori ecologici. Il professor Marco Isaia dell’Università di Torino insieme a Leonardo Forbicioni del WBA condurrà una conferenza divulgativa al Forte Inglese di Portoferraio (La natura al centro: i ragni, bioindicatori straordinari!) e accompagnerà i partecipanti in un trekking scientifico lungo il sentiero del Buraccio, dove illustrerà le ricerche in corso.

“Che si tratti di simboli di armonia ed eleganza o fonti di angoscianti fobie è certo che i ragni accompagnino le attività umane in ogni luogo. – afferma il Prof Isaia - Essi sono presenti praticamente ovunque, sono infatti uno dei gruppi di animali di maggior successo evolutivo sulla Terra. Essi esistono da più di 300 milioni di anni e non è azzardato sostenere che abbiano conquistato praticamente tutte le nicchie ecologiche terrestri del pianeta andando a rappresentare uno dei gruppi dominanti di macroinvertebrati predatori in ambienti terrestri.

I ragni posseggono numerosi potenziali caratteristiche per le quali possono essere validamente impiegati come bioindicatori ambientali e, in agronomia, per la lotta contro le specie infestanti. Data le loro caratteristiche inoltre possono essere considerate importanti "specie ombrello", ovvero organismi la cui tutela ha effetti positivi su innumerevoli altre specie.”

Per questo motivo, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in collaborazione con l’Università di Torino, sta conducendo uno studio sulle specie di ragni presenti sulle isole. L’obiettivo è duplice: conoscere meglio la biodiversità locale e utilizzare i dati raccolti per monitorare lo stato di conservazione degli habitat naturali. I risultati contribuiranno a comprendere meglio quanto le attività umane influenzino l’ambiente, aiutando a proteggerlo in modo più efficace.

Conferenza VENERDÌ 16 MAGGIO I ragni: bioindicatori straordinari!

Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:00 - Durata: 2 ore Partecipazione libera

Trekking SABATO 17 MAGGIO alla scoperta dei ragni lungo il sentiero del Buraccio

Ritrovo: Località Buraccio, Portoferraio Ore 14:30 - Durata: 2 ore Su prenotazione, gratuito

Per prenotare o avere maggiori informazioni si può scrivere a info@parcoarcipelago.info o chiamare Info Park allo 0565 908231

IL PROGRAMMA del Festival "La Natura al Centro prosegue

DOMENICA 1° GIUGNO La conservazione degli impollinatori negli ambienti insulari.

Conferenza a cura di Leonardo Dapporto - Università di Firenze, Poalo Fontana - WBA, Antonio Felicioli- Università di Pisa, Elisa Monterastelli - Università di Firenze. Modera Leonardo Forbicioni, WBA Arcipelago Toscano. Si parlerà dei delicati sistemi naturali delle isole e di come gli impollinatori siano tra i gruppi maggiormente sensibili, che rischiano di subire drastici cali di popolazione a causa dell’azione dell’uomo, dell’innalzamento delle temperature e dell’introduzione di specie non autoctone. Ritrovo: ore 18:30 Forte Inglese, Portoferraio - Durata 2 ore - Su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 22 GIUGNO. La notte delle falene: tra natura e cielo stellato. Una serata suggestiva all'aperto con Leonardo Forbicioni (WBA) e la Guida Parco Giulio Colombo, esplorando il mondo delle falene e scoprendo come l'inquinamento luminoso ne influenzi il comportamento. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:30 - Durata: 2 ore Partecipazione libera

SABATO 28 GIUGNO. Le formiche dell'Arcipelago Toscano: una scoperta entusiasmante. Presentazione del primo libro sulle formiche dell'Arcipelago Toscano a cura di Leonardo Forbicioni, Elia Nalini e Antonio Scupola. Un'occasione per conoscere questi straordinari insetti sociali. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:30 - Durata: 2 ore

SABATO 12 LUGLIO. Cambiamento climatico e specie invasive nel Mediterraneo Il Mediterraneo. si sta trasformando rapidamente: la professoressa Letizia Marsili (Università di Siena) ci parlerà delle specie esotiche che stanno modificando il nostro ecosistema e delle strategie per affrontare queste nuove sfide. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:00 - Durata: 2 ore Partecipazione libera.

