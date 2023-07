Festival Internazionale Music & Wine, fine settimana con la grande musica barocca

Il Trio dell’Accademia degli Orfei nella chiesa di San Giuseppe a Batignano. Il concerto è a ingresso gratuito, ospiti i vini del territorio presentati da “Rosae Maris”.



Grosseto: Ancora un appuntamento con la grande musica quello proposto per domenica 30 luglio alle 21,15 presso la chiesa di San Giuseppe a Batignano dall’Associazione Amici del Quartetto con il proprio Festival Internazionale “Music & Wine” giunto alla trentatreesima edizione. Dopo il grande successo registrato la scorsa settimana dagli artisti polacchi Magdalena Kulig e Maciej Zimka a Montepescali, toccherà al Trio dell’Accademia degli Orfei di Pescara salire alla ribalta a Batignano, con un bellissimo programma musicale tutto dedicato al barocco delle corti europee.

Cristina Palucci al violino, Simona Abrugiato al violoncello e Fabio Adalgiso d’Orazio al clavicembalo proporranno infatti musiche di Girolamo Frescobaldi, Michael Corrette, Francesco Maria Veracini, Georg Friedrich Haendel e Tommaso Antonio Vitali ripercorrendo un percorso musicale tutto europeo che si snoda dalla fine del 1500 alla metà del 1700.

L’Accademia degli Orfei è composta da musicisti professionisti che provengono da esperienze musicali diverse ma che hanno sviluppato competenze specifiche nella prassi esecutiva barocca e classica, privilegiando l’utilizzo di strumenti storici. Fondato nel 2002 dalla violinista Cristina Palucci, l’ensemble barocco dell’Accademia si è immediatamente segnalato all’attenzione internazionale, sia durante le proprie tournee in Italia e all’estero sia per la realizzazione del Compact Disc di musiche inedite di Ferdinando Turrini per l’etichetta Tactus, per l’estroso e personale impiego degli strumenti originali, nel rispetto delle prassi esecutive storiche.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito e prevede anche la presentazione dei migliori vini del territorio a cura di “Rosae Maris”. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, Associazione Pro Loco di Batignano e Parrocchia di San Martino.

Il Festival Music & Wine proseguirà poi con gli appuntamenti del 5 agosto ad Alberese, ospite il chitarrista fingerstyle Francesco Tizianel e del 9 agosto a Campagnatico con il Concerto al Tramonto del Duo formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e da Fabio Montomoli alla chitarra.

Per informazioni: whatsapp 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com