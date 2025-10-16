“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia a Grosseto
Tre giornate dedicate alla lingua e alla cultura, tra incontri, riflessioni e passione per le parole.
Grosseto: Nei giorni di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre si terrà a Grosseto il “Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia”, organizzato dalla Società Dante Alighieri di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’Associazione “Parole in Cammino”, con il patrocinio di numerose istituzioni, enti culturali e realtà di utilità sociale.
Questa manifestazione, ormai consolidata in molte città italiane, approda quest’anno anche a Grosseto, che entra così ufficialmente nel circuito nazionale del Festival. Il programma, ricco e articolato, prevede incontri mattutini nelle scuole e appuntamenti pomeridiani aperti al pubblico:
- Martedì 21 ottobre presso il Polo Universitario
- Mercoledì 22 ottobre nella Sala Pegaso della Provincia
- Giovedì 23 ottobre nell’Aula Magna della Biblioteca Chelliana
Un’occasione imperdibile per celebrare la nostra lingua, riscoprire le sue radici e riflettere sulla ricchezza delle lingue d’Italia.
Lunedì 20 – Polo Universitario Grossetano
- Lingua e tecnologia
- Con: Giovanna Leoni, Letizia Stammaiti, Sergio Landi, Nello Sorrentino, Stefania Migliorini
- Consegna Premio “Visioni”
Martedì 21 – Sala Pegaso, Provincia di Grosseto
- Tradizione e creatività popolare
- Con: Lorenzo Zambernardi, Umberto Carini, Mauro Tulli, Corrado Barontini, Mauro Chechi, Giancarlo Capecci
- Consegna Premio “Grosseto in giallo” – 1ª parte
Mercoledì 22 – Biblioteca Chelliana
- Lingua, società e inclusione
- Con: Davide La Manta, Massimo Arcangeli, Francesco Bartalucci, Anna Grazia Stammaiti, Luisa Marquardt, Eleonora D’Amico
- Consegna Premio “Grosseto in giallo” – 2ª parte
- Mattine dedicate agli studenti delle scuole cittadine
- Incontri pomeridiani aperti al pubblico