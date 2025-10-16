Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia a Grosseto

Tre giornate dedicate alla lingua e alla cultura, tra incontri, riflessioni e passione per le parole.

Grosseto: Nei giorni di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre si terrà a Grosseto il “Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia”, organizzato dalla Società Dante Alighieri di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’Associazione “Parole in Cammino”, con il patrocinio di numerose istituzioni, enti culturali e realtà di utilità sociale.

Questa manifestazione, ormai consolidata in molte città italiane, approda quest’anno anche a Grosseto, che entra così ufficialmente nel circuito nazionale del Festival. Il programma, ricco e articolato, prevede incontri mattutini nelle scuole e appuntamenti pomeridiani aperti al pubblico:

Martedì 21 ottobre presso il Polo Universitario

Mercoledì 22 ottobre nella Sala Pegaso della Provincia

Giovedì 23 ottobre nell'Aula Magna della Biblioteca Chelliana

Un’occasione imperdibile per celebrare la nostra lingua, riscoprire le sue radici e riflettere sulla ricchezza delle lingue d’Italia.

Lunedì 20 – Polo Universitario Grossetano

Lingua e tecnologia

Con: Giovanna Leoni, Letizia Stammaiti, Sergio Landi, Nello Sorrentino, Stefania Migliorini

Consegna Premio “Visioni”

Martedì 21 – Sala Pegaso, Provincia di Grosseto

Tradizione e creatività popolare

Con: Lorenzo Zambernardi, Umberto Carini, Mauro Tulli, Corrado Barontini, Mauro Chechi, Giancarlo Capecci

Consegna Premio “Grosseto in giallo” – 1ª parte

Mercoledì 22 – Biblioteca Chelliana

Lingua, società e inclusione

Con: Davide La Manta, Massimo Arcangeli, Francesco Bartalucci, Anna Grazia Stammaiti, Luisa Marquardt, Eleonora D’Amico

Consegna Premio “Grosseto in giallo” – 2ª parte

Mattine dedicate agli studenti delle scuole cittadine

