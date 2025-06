Festival Cromatica 2025: Stasera l'Inaugurazione che Illumina Grosseto

Una serata inaugurale tra danza, musica, immagini e solidarietà per l'8ª edizione che celebra tutti i colori dell'esistenza.

Grosseto: Stasera 29 giugno, il Teatro degli Industri di Grosseto si prepara a brillare per la serata inaugurale dell'8ª edizione del Festival Cromatica – Tutti i colori della nostra vita. Un evento che promette di essere un'esperienza indimenticabile, dove la bellezza dell'arte si fonde con la forza della solidarietà.

Sul palcoscenico, l'eleganza e la grazia del Balletto Classico di Siena, diretto dal Maestro Marco Batti, incanteranno il pubblico con una performance intensa e raffinata. La danza si intreccerà con interpretazioni musicali e liriche di alto livello, il tutto impreziosito dalle proiezioni artistiche evocative e coinvolgenti di Vanessa Rusci. Un vero e proprio viaggio sensoriale che celebra l'arte in ogni sua sfumatura.

Cromatica 2025 non è solo uno spettacolo: è un gesto concreto d'amore per il territorio. Come ogni anno, parte del ricavato sarà devoluto a tre realtà locali che ogni giorno fanno la differenza:

Irene Dari: Una giovane mamma che, con la sua forza e speranza, è diventata un simbolo di resilienza.

La Farfalla: La fondazione che offre un prezioso supporto con cure palliative pediatriche.

Country Paradise: Il centro che promuove inclusione e riabilitazione attraverso il contatto con la natura e gli animali, regalando sorrisi e nuove opportunità.

Partecipare a questa serata significa molto di più che assistere a uno spettacolo. Significa immergersi in un'esperienza artistica di alto livello e, allo stesso tempo, contribuire attivamente a sostenere chi ha davvero bisogno, donando speranza e un futuro migliore.

Non perdere l'occasione di far parte di questa magia!

Per maggiori informazioni: