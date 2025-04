Feste religiose, aggregazione sociale, cultura e sport nel ponte del 1° maggio a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Feste religiose, momenti di aggregazione sociale, cultura e sport nel ponte del 1° maggio a Castiglione della Pescaia.

Si comincia giovedì 1 maggio con la tradizionale merenda al Centro Sociale di Castiglione della Pescaia. L'appuntamento è in Viale Tirreno a partire dalle 15:30.

A Buriano saranno tre giorni di festa, dal 2 al 4 maggio, per la Madonna del Romitorio. Venerdì sera, alle 20:30, briscolata a coppie presso il circolino; sabato alle 19:30 apericena al salone; domenica mattina la processione per il Romitorio con la SS. Messa alle 10:00 e subito dopo l'apertura degli stand gastronomici. Nel pomeriggio dalle 16:30 nella piazza del paese ci sarà lo stand del dolce, il truccabimbi, giochi tradizionali e musica di intrattenimento con il Conte Max; il Museo di Arte Sacra di Buriano rimarrà aperto fino alle 19:00 e foto di "Buriano com'era" saranno esposte per le vie del paese.

Domenica 4 maggio il borgo di Tirli si anima con la Festa di San Guglielmo. La processione con il corteo storico sfilerà per le vie del paese mentre in piazza ci sarà lo spettacolo dei tamburini e degli sbandieratori e i canti dei maggiolini. Ad accompagnare la festa i banchetti di artigianato a tema medievale e il truccabimbi.

Tanti anche gli eventi sportivi.

Sabato 3 maggio fa tappa a Castiglione della Pescaia "Maremma in Gravel" l'evento di gravel bike più emozionante della Toscana che con il percorso Far West attraversa alcuni dei luoghi più iconici della Maremma. I partecipanti avranno modo di ammirare i paesaggi mozzafiato di Punta Ala, della Riserva Naturale della Diaccia Botrona e Vetulonia con la possibilità di visitare la Necropoli Etrusca durante il percorso.

Nella settimana dal 3 al 10 maggio l'Asd Marina di Punta Ala organizza nelle acquee di Castiglione della Pescaia il 1° mondiale di pesca al tonno, un campionato Big Game per Club che offrirà un’esperienza indimenticabile a partecipanti e spettatori.

Gli appassionati di vela potranno assistere alla regata che dà il via alla stagione della Classe Italiana Flying Dutchman, organizzata dal Club Velico Castiglione della Pescaia per sabato 3 e domenica 4 maggio.

In questo lungo weekend non mancheranno poi gli appuntamenti con l'arte e le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti. Primo appuntamento giovedì alle 16:00 accompagnati dall'artista, e poi venerdì e domenica alle 11:00 e sabato pomeriggio alle 16:00 alla scoperta del parco con le maxi-installazioni create da materiali di scarto.