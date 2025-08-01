Feste Laurenziane nel segno di una speciale paternità. Tutto il programma

Grosseto: Feste Laurenziane nel segno di una speciale paternità: le prime presiedute dal vescovo Bernardino, a poco più di quattro mesi dal suo arrivo in Maremma.

“Sarà bello – dice don Gian Paolo Marchetti, a nome del Capitolo della Cattedrale – essere guidati nella festa più importante e significativa della Città, dal nostro pastore, che sta iniziando a conoscere questa terra, le sue caratteristiche, le persone, le potenzialità e anche le inevitabili problematiche. Per questo ci è parso naturale, quest’anno, non chiamare – come siamo soliti – un ospite a presiedere le feste patronali, ma chiedere che fosse il nostro Vescovo a farlo. Il 9 e il 10 agosto egli toccherà con mano l’affetto e la devozione dei grossetani per il loro santo e anche la bellezza di una terra orgogliosa delle proprie radici e siamo certi che questo potrà sostenerlo anche nella sua missione fra noi”.

La sera di sabato 10 agosto tornerà la grande e suggestiva processione, con la statua di san Lorenzo collocata sul tradizionale carro trainato da Tiburzi e Fioravanti, due buoi maremmani di 10 anni di proprietà di Loriano Bargagli, allevatore di Vetulonia, titolare dell’azienda agricola Badia Vecchia. A condurre i due bovi sarà Marco Stefanucci, mentre la cinquecentesca campana, anch’essa collocata sul carro, batterà i suoi rintocchi per annunciare il passaggio del Santo.

Ad aprire il corteo i butteri maremmani a cavallo coordinati da Marco Guerri e la Filarmonica Città di Grosseto.

• Il percorso

Non cambia l'itinerario, che resta quello ormai collaudato: partenza dalla cattedrale alle ore 21, poi la statua del santo patrono costeggerà piazza Dante per poi imboccare strada Ricasoli e attraversare Porta Vecchia, piazza De Maria, via Battisti, via Bengasi, via Tripoli, via Oberdan, piazza Rosselli, via Fallaci, corso Carducci, per concludersi in piazza Duomo, da dove il vescovo Bernardino impartirà la benedizione sulla Città e sulla Diocesi con la reliquia del giovane martire.

L'invito ai residenti e ai negozianti delle vie interessate è ad esporre alle finestre le bandiere o anche una luce in onore di san Lorenzo.

• Il Pontificale

Il Pontificale solenne del 10 agosto – festa di San Lorenzo – sarà presieduto sempre da monsignor Bernardino Giordano, ma con una novità nell’orario: sarà, infatti, alle 18.30.

Nel corso della celebrazione il Comune offrirà il cero votivo al patrono, che sarà acceso dal sindaco Vivarelli Colonna. Il cero quest'anno è stato dipinto a mano dalle monache carmelitane del monastero del Cerreto (Sorano) nella diocesi di Pitigliano. La realizzazione a mano dell'immagine è offerta dalla Pro loco di Grosseto.

Ad animare la Messa solenne saranno la corale Puccini, il coro della Cattedrale e la corale diocesana Gaudete diretti da Luca Bernazzani, responsabile musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano. All’organo Alessandro Mersi, organista della cattedrale

· La “Raccolta” alla undicesima edizione

Intanto questo sabato 2 agosto si terrà la seconda giornata della XI “Raccolta di san Lorenzo”, iniziativa di solidarietà promossa dalla Diocesi ormai dal 2014 per raccogliere alimenti a lunga conservazione da mettere a disposizione della “Bottega della solidarietà” di Caritas diocesana, attraverso la quale vengono accompagnate circa 200 famiglie in disagio economico, a cui viene data la possibilità di scegliere prodotti con cui gestire l'aspetto alimentare, ma anche quello igienico della loro quotidianità. Il 26 luglio la Raccolta si terrà nei supermercati Coop dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica; sabato 2 agosto si terrà nei supermercati Conad di via Clodia, via Senegal, via Scansanese a Grosseto e nel punto vendita di Castiglione della Pescaia.

· Il Concerto di san Lorenzo e il Grifone d'Oro

La sera del 10 agosto, alle 21.15, in piazza Dante, tradizionale Concerto di San Lorenzo

Nel corso della serata avrà luogo, come di consueto, la consegna del Grifone d’Oro 2024 da parte dell’Associazione Pro Loco Città di Grosseto. Quest'anno il massimo riconoscimento della città è stato assegnato all'imprenditore Federico Guidarelli. La serata, condotta da Anna Bonelli, sarà trasmessa in diretta su Tv9.

“Mi accosto a questa festa con curiosità e gioia – dice il vescovo Bernardino – Mi inserisco dentro una storia fatta di identità, di segni, di folklore e desidero vivere tutto questo come un’occasione per conoscere sempre di più la nostra città e la nostra terra. Fare festa nel nome di un santo, però, non può significare evadere dalle nostre responsabilità e la prima è restare ancorati al Vangelo. Lorenzo diacono e martire ci consegna due aspetti dell’essere cristiani: il servizio generoso, la testimonianza concreta. A noi non sarà richiesto il sangue, ma ci è chiesto ogni giorno, nel quotidiano, di accogliere l'aspetto del servizio e della testimonianza dell'amore di Gesù E poi, con san Lorenzo, vogliamo pregare per la pace, unirci ai giovani che in questi giorni, da Tor Vergata, invocano la pace nel mondo”.

“Le feste di San Lorenzo rappresentano per Grosseto molto più di una semplice ricorrenza religiosa: sono l’espressione viva di un’identità collettiva che si rinnova nel tempo, intrecciando devozione, memoria, tradizione e comunità - affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Ogni anno, la nostra città si raccoglie intorno alla figura del patrono con partecipazione autentica, riconoscendosi in valori profondi e condivisi. È una festa che parla di radici, di appartenenza, ma anche di futuro, perché ogni gesto di fede e ogni manifestazione di cultura popolare contribuiscono a tenere viva la nostra identità. Ringraziamo la Diocesi, la Pro Loco e tutti coloro che, con dedizione e passione, rendono possibile questo appuntamento così sentito, in cui la città intera si ritrova unita”.

“Le Feste Laurenziane rappresentano per la città di Grosseto un importante momento di sintesi tra spiritualità e identità civile – dichiara Andrea Bramerini, presidente della Pro loco Grosseto - Quest’anno, la presenza del nuovo vescovo Bernardino Giordano conferisce un significato ancora più profondo alla ricorrenza, rafforzando il legame tra il pastore e la comunità. Si tratta di una celebrazione capace di far emergere l’anima autentica di Grosseto, unendo i cittadini attorno a valori condivisi, tramandati di generazione in generazione. Fede, tradizione e solidarietà si fondono, trasformandosi in un forte collante sociale che alimenta il senso di appartenenza alla nostra terra. Un sentito ringraziamento va al Comune di Grosseto e alla Diocesi, con cui ogni anno collaboriamo per dare vita a questo evento così sentito e partecipato.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE CELEBRAZIONI LAURENZIANE 2025

• SABATO 2 AGOSTO

RACCOLTA DI SAN LORENZO in generi alimentari per la Caritas nei supermercati Conad di Grosseto (via Senegal, via Clodia, via Scansanese) e Conad di Castiglione della Pescaia

• SABATO 9 AGOSTO

Ore 21.00 PROCESSIONE DI S. LORENZO

Presiede Mons. Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello

Al termine il Vescovo impartirà la benedizione solenne sulla Città e sulla Diocesi con la reliquia di San Lorenzo

• DOMENICA 10 AGOSTO - SANTO PATRONO

Ore 18.30 CATTEDRALE

Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons.Bernardino Giordano

Offerta del cero votivo al Patrono da parte del Sindaco di Grosseto a nome della Città.

In Cattedrale Messe festive come da orario anche alle 9.30 e 11.00. Nelle parrocchie della Città sono sospese le Messe del pomeriggio

Ore 21.15 PIAZZA DANTE

CONCERTO DI SAN LORENZO

dell’Orchestra Città di Grosseto

Giancarlo De Lorenzo direttore, Clarissa Vichi voce solista

Ore 22.30 PIAZZA DANTE

CONSEGNA DEL GRIFONE D’ORO 2024

Premio consegnato dal Presidente Pro Loco Grosseto Andrea Bramerini