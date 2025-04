Feste di Maggio 2025, la primavera si celebra tra tradizione, sport e amore per il territorio: tutto il programma

Orbetello: Tornano le Feste di Maggio, la tradizionale manifestazione tutta lagunare che, quest'anno, si aprirà il 12 maggio con le celebrazioni del Patrono San Biagio e andrà avanti fino alla fine del mese tra tradizione, cultura, mostre, sport, intrattenimento ed eccellenze enogastronomiche.

Dal 12 al 31 maggio 2025 la Pro Loco Lagunare, con il patrocinio e il finanziamento del Comune di Orbetello e la collaborazione di molte associazioni del territorio, ha realizzato un calendario 2025 ricco di appuntamenti, tra conferme e tante novità: «Le Feste di Maggio - spiega il presidente, Lorenzo Scateni – sono il frutto della collaborazione fra più associazioni, coordinate dalla Pro Loco Lagunare con il supporto dell’amministrazione comunale, possiamo dire che sono un tripudio del volontariato locale. Per la prima volta quest'anno le Feste di Maggio pervaderanno tutto il centro storico, partiremo da Ansedonia e toccheremo anche Neghelli con la tradizionale processione del 12 dedicata al nostro Santo Patrono che partirà dalla Spiaggetta. La nostra base operativa sarà, invece, ai piedi del Duomo, nel giardino della curia, il cui ingresso si trova poco prima dell'arco del priore».

«Abbiamo mantenuto il mix tra sacro e profano che da sempre caratterizza la manifestazione – dice ancora Scateni - con eventi dedicati alla tradizione e allo sport come la corsa dei barchini, tornano le eccellenze enogastromiche come il panino con l'anguilla. Quest'anno “Pane anguilla e fantasia” festeggia il terzo anno: proposto in concomitanza con la rinnovata corsa dei barchini, quest'anno sarà servito alla taverna Pro Loco nel giardino della curia. Tanti gli eventi a cui hanno contribuito numerose associazioni, tra cui il Corteo storico Reali Presidi, il centro culturale Duca d'Arcos, i Falconieri di Maremma, gli sbandieratori Città della Pieve con la performance che ci offriranno in piazza Eroe dei due mondi, in piazza del Plebiscito tornerà il Ludobus con i suoi giochi in legno per bambini, ragazzi e adulti. Non mancherà la buona musica e domenica 18 si terranno le premiazioni dell'anguilla d'oro, del cavaliere d'Italia e del premio al merito. Avremo come ospiti i bersaglieri che con una parata accompagneranno l'avvicinarsi delle premiazioni e, inoltre, sarà svelato il tema del Carnival Fiction con la collaborazione di Marco di Donato, artista che realizzerà un live painting sul momento».

«Il successivo fine settimana si dividerà tra teatro, cultura e impegno sociale con In-Itinere e Insieme in Rosa Onlus – aggiunge il presidente– un ricco calendario di eventi che perdureranno per tutto il mese, a partire dal consueto appuntamento all'inizio del mese con il mercatino dell'artigianato, modernariato. La macchina organizzativa è resa efficiente e stabile, a monte, grazie al rapporto di reciproca fiducia e proficua collaborazione con l'amministrazione comunale di Orbetello, a partire dall'assessore Ottali che ringraziamo, passando dalla squadra della Pro Loco che si è rinnovata, a cui si aggiungono le tante associazioni che collaborano ai diversi eventi. Una grande manifestazione frutto dell'amore che le associazioni hanno per Orbetello e che cercano di mantenerne vive le tradizioni, sopratutto in un momento così delicato in cui, più che mai, l'unione della comunità è importante».

«Le Feste di Maggio – sottolinea l'assessore alla cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali - sono un appuntamento immancabile per Orbetello e hanno radici lontane in quanto, da sempre, vengono organizzate in occasione delle celebrazioni del nostro santo patrono San Biagio. Negli ultimi anni, grazie al direttivo della Pro Loco Lagunare, i festeggiamenti si sono trasformati, raggiungendo un livello di intrattenimento più alto, intercettando un pubblico più ampio come è evidente anche dal calendario 2025: non c'è soltanto la parte relativa alla somministrazione, quella che vede protagonista il nostro mitico panino con l'anguilla, ma anche lo sport intrecciato con la nostra migliore tradizione legata alla corsa dei barchini e poi l'impegno sociale con la collaborazione di associazioni quali “Insieme in rosa”».

«Unire l'intrattenimento alla celebrazione religiosa – conclude Ottali - tenere vive le tradizioni dando anche spazio all'arte, allo sport e alle eccellenze enogastronomiche facendo nel contempo promozione territoriale sono gli elementi che fanno delle Feste di Maggio la manifestazione che maggiormente esprime lo spirito del mio lavoro come assessore. Il valore aggiunto di questo appuntamento è l'essere interamente frutto del volontariato e della collaborazione tra moltissime realtà associative, un modo di lavorare che, come amministratrice, ho sempre promosso e che, ogni volta, si dimostra una formula vincente. Un doveroso ringraziamento va, quindi, a tutti i volontari e, in particolare, al direttivo della Pro Loco Lagunare, per il loro amore nei confronti del territorio grazie al quale l'amministrazione comunale può offrire un vasta gamma di eventi sempre di notevole qualità e interesse».

IL CALENDARIO

Lunedì 12 Maggio

Ore 18:00 - Ritrovo alla Peschiera di Ansedonia con le autorità e buffet di accoglienza

Ore 18:30 ca. - Partenza della Processione in laguna con i barchini

Ore 20:00 ca. - Arrivo alla "Spiaggetta di Neghelli", inizio della Processione a terra con i Butteri Maremmani, il Corpo Bandistico di Orbetello, l'associazione Reali Presidi e Duca D'Arcos

Arrivo al Duomo e Benedizione ufficiale

Dal 12 al 18 Maggio - Mostra presso la Sala Ex Frontone Daniele Locci "DALO" - "Dalla Maremma al Centro America"

Sabato 17 Maggio

Ore 15:00 - 19:30 - LUDOBUS in Piazza del Plebiscito (giochi per bambini e ragazzi)

Ore 17:00 - Apertura della TAVERNA PRO LOCO (panini all'anguilla, prodotti locali, birra e musica dal vivo)

Ore 17:30 - Benedizione al Duomo degli equipaggi della Corsa dei Barchini

Ore 17:45 ca. - Corteo storico: Duca D'Arcos, Falconieri e Sbandieratori Città della Pieve

Ore 18:30 - Corsa dei Barchini alle Mura di Levante Telecronaca di Paolo Mastracca - Premiazioni equipaggi presso la polveriera Guzman

Ore 19:30 - Musica dal vivo con Quartet Swing in Piazzetta Duomo

Ore 22:00 - Spettacolo notturno degli Sbandieratori "Città della Pieve" in Piazza Eroe del Due Mondi

Domenica 18 Maggio

Ore 10:00 - 19:30 - LUDOBUS in Piazza del Plebiscito

Ore 11:00 - Apertura della TAVERNA PRO LOCO e Fiera di Beneficenza

Esibizioni del gruppo storico Duca D'Arcos

Ore 17:00 - Live Painting con Marco di Donato svelerà il tema del Carnival Fiction 2025

Ore 18:00 - Parata dei Bersaglieri in Corso Italia con sosta in Piazza Eroe del Due Mondi

A seguire, Premiazioni: Anguilla d'Oro - Cavaliere d'Italia - Premio al Merito

Ore 19:00 - Tombola e Mercante in Fiera Orbetellano

A seguire, musica dal vivo con Francia Jupiter in Piazzetta Duomo

Sabato 24 Maggio

Ore 21:30 - "Quanta fretta ma dove corri", " I MattAttori" associazione IN-ITINERE

Domenica 25 Maggio

Passeggiata sulle sponde della laguna con l'associazione no profit INSIEME IN ROSA ONLUS di Grosseto Evento per la sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori

Pranzo presso la Cooperativa dei Pescatori di Orbetello

Sabato 31 Maggio