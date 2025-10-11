Festambiente: Rigenerazione culturale a emissioni zero

Grosseto: Mobilità alternativa, cibi biologici e a km zero, casette dell’acqua, stoviglie compostabili, economia circolare e buone pratiche: da ottobre torna il ciclo di webinar gratuiti “Green Event Management” per operatori culturali, organizzatori di eventi, amministrazioni pubbliche, associazioni

Cinque appuntamenti da ottobre 2025 a febbraio 2026 per progettare eventi culturali a basso impatto ambientale

A partire dal 29 ottobre 2025 torna il ciclo di incontri gratuiti dedicati all’organizzazione di eventi sostenibili, promosso da Legambiente, ItaliaFestival e Università di Siena. Cinque appuntamenti mensili, fino a febbraio 2026, offriranno strumenti concreti, aggiornamenti normativi e spunti innovativi per rendere la cultura protagonista della transizione ecologica.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Rigenerazione culturale a emissioni zero”, finanziato dal programma NextGenerationEU attraverso il Ministero della Cultura (Avviso TOCC – Capacity building per gli operatori della cultura).

I webinar si rivolgono a operatori culturali, organizzatori di eventi, amministrazioni pubbliche e a tutti coloro che desiderano integrare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), l’economia circolare, il green procurement e una comunicazione efficace della sostenibilità nelle proprie attività. Un’opportunità formativa che combina teoria e pratica, con testimonianze reali e casi studio, per aiutare a orientarsi nella trasformazione ecologica del settore.

“Organizzare eventi oggi – afferma Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente – significa assumersi una responsabilità ambientale e sociale, non più rimandabile. Vogliamo offrire strumenti pratici e aggiornati per aiutare chi lavora nella cultura a fare scelte consapevoli, ridurre l’impatto delle proprie attività e contribuire alla transizione ecologica del nostro Paese. Non parliamo solo di teoria, ma di azioni concrete: gestione dei rifiuti, mobilità, alimentazione sostenibile, uso razionale delle risorse. La sostenibilità può diventare la cifra distintiva degli eventi culturali italiani, se accompagnata da competenze e consapevolezza.”

Il primo appuntamento del ciclo, intitolato “Dalle norme alla pratica”, si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 16:00 alle 18:00, e sarà dedicato all’applicazione concreta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per scelte di acquisto più sostenibili, e alla normativa ambientale nella gestione quotidiana degli eventi culturali.

L’incontro si aprirà con un’introduzione a cura di Angelo Gentili, della Segreteria nazionale di Legambiente, e Luigi Colella, green event manager di ItaliaFestival.

Seguirà un focus specifico su CAM e certificazioni, con gli interventi di Alberto Rosignuolo del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e Nicola Merciari di AzzeroCO2, che offriranno strumenti e riferimenti utili per orientarsi tra requisiti normativi e buone pratiche.

La sessione si concluderà con il racconto dell’esperienza concreta di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente e del percorso intrapreso per rendere l’evento un esempio virtuoso di sostenibilità applicata.

Nei webinar successivi si esploreranno altri aspetti fondamentali per una gestione sostenibile degli eventi: dall’economia circolare alla comunicazione della sostenibilità, fino all’analisi di casi studio dal territorio. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al ruolo dell’alimentazione, riconosciuta come elemento chiave negli eventi green.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione sul sito ufficiale dell’iniziativa: https://tally.so/r/wz9GX0