Festambiente: il cuore verde del festival batte grazie ai volontari

Da Torino all’Australia, 55 giovani volontari e volontarie animano il festival di Legambiente a Rispescia: energia, impegno e passione per un futuro più giusto e sostenibile.

Grosseto: Dal 6 all’10 agosto, Rispescia (GR) torna a essere il cuore pulsante dell’ecologia italiana con Festambiente, lo storico festival nazionale di Legambiente dedicato all’ecologia, alla solidarietà e alla sostenibilità. Un evento che, da oltre 30 anni, racconta un’altra Italia: attenta al futuro del pianeta, innovativa, partecipativa. Ma a rendere possibile tutto questo, anno dopo anno, è una squadra straordinaria di persone: i volontari e le volontarie che scelgono di donare il proprio tempo ed entusiasmo per costruire un’esperienza collettiva, aperta, solidale.

Quest’anno sono 55, provenienti da tutta Italia (e non solo), con una media d’età di 26 anni e una prevalenza femminile: 30 sono donne, e la più giovane ha appena compiuto 18 anni a maggio. Giovani e giovanissimi, studenti, ricercatori, attivisti, lavoratori, cittadini del mondo che hanno scelto di mettersi in gioco per un futuro più giusto e sostenibile.

C’è chi, come un giovane volontario di Torino, ha raggiunto Rispescia in bicicletta, spinto dalla voglia di compiere un gesto concreto per il clima. C’è Katherine, che arriva dall’Australia per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva, e Yassine, ingegnere energetico di origine marocchina, laureato magistrale a Savona, simbolo di un’Italia inclusiva e aperta ai talenti del mondo.

Tra i volontari anche 4 ragazze e ragazzi in Servizio Civile presso la sede nazionale dell’associazione e 2 provenienti dal Servizio Civile di Legambiente Lazio, a conferma di quanto il volontariato rappresenti ancora oggi uno strumento potente di crescita personale e impegno civile.

A guidare il team dei volontari ci sono Giulia Castagna e Nicola Riitano, due figure di riferimento per il mondo ambientalista: lei arriva direttamente da Goletta Verde, simbolo dell’impegno per la tutela del mare, lui è ricercatore ISPRA e attivista di Legambiente Lazio, che ha scelto di mettere le sue competenze scientifiche al servizio del festival. Insieme coordinano con passione ed entusiasmo una squadra giovane e motivata.

Accanto a loro, torna dopo due anni di pausa lo storico coordinatore Sergio Battistoni, figura amatissima e punto di riferimento per generazioni di volontari, simbolo della memoria, dell’esperienza e della dedizione che hanno reso Festambiente un appuntamento unico nel panorama nazionale.

"Festambiente non sarebbe possibile senza queste ragazze e questi ragazzi straordinari – dichiara Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente. I volontari sono l’anima del festival: portano competenze, energia, valori. Qui a Rispescia si crea una vera e propria comunità temporanea, in cui ci si forma, si cresce e si sperimenta un modo diverso di stare insieme, fondato su rispetto, partecipazione e amore per la natura. In un momento storico così complesso, la loro presenza ci dà fiducia nel futuro."

Ogni anno, Festambiente è molto più di un festival: è un laboratorio di democrazia, un piccolo grande esempio di come si possa costruire un’alternativa concreta attraverso la cultura, l’educazione ambientale, la musica, l’alimentazione sana e biologica, la mobilità sostenibile e le buone pratiche.

E tutto questo è reso possibile da chi sceglie di esserci, da chi partecipa con spirito di servizio, da chi crede ancora nella forza delle idee e nella bellezza dell’impegno collettivo.

Perché cambiare il mondo si può. E Festambiente è la prova vivente che farlo insieme è la strada giusta.



