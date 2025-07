Festambiente celebra i 50 anni del Parco della Maremma con “Luci nel Parco”

Un evento speciale tra natura, musica e memoria per celebrare mezzo secolo di tutela ambientale nel cuore del Parco della Maremma, in attesa dell’edizione 2025 di Festambiente.

Alberese: Ultima tappa per #aspettandoFestambiente, il ciclo di eventi che ha anticipato il festival nazionale di Legambiente, con un appuntamento speciale dedicato ai 50 anni del Parco della Maremma. L’iniziativa, dal titolo "Luci nel Parco", si è tenuto ieri, mercoledì 30 luglio in località Enaoli a Rispescia, proprio alle porte del Parco.

A partire dalle ore 19.00, la serata si è aperta con l’intervista a Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma, e Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente. Al dibattito è seguito un aperitivo conviviale accompagnato da musica, durante il quale è intervenuto anche Fabrizio Bisconti, curatore della rassegna #FestambienteJazz, che ha presentato gli appuntamenti musicali in programma per l’edizione 2025 del festival.

La serata si è conclusa con un’affascinante escursione notturna lungo il sentiero A7 del Parco della Maremma, guidata da Maurizio Zaccherotti.

“Come ogni anno - ha dichiarato Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma - il Parco della Maremma e Legambiente si incontrano a FestAmbiente in momenti importanti, che sintetizzano il lavoro in sinergia, fatto da queste due istituzioni durante tutto l’anno, su progetti, temi e finalità comuni. Quest’anno la festa è doppia perché oltre all’avvio di FestAmbiente, si celebrano i 50 anni del Parco: un risultato storico che l’associazione Legambiente ha contributo a raggiungere, diffondendo tra le persone una sensibilità nuova che permette, oggi, di dare per scontata l’esistenza del Parco, cosa che, ovviamente, era ben diversa nel 1975. La tutela e la conservazione della natura, quindi, devono tantissimo al mondo dell’ambientalismo e a Legambiente, che ha contribuito con impegno a creare l’humus affinché la visione pionieristica di chi ha immaginato il Parco del Maremma 25 anni fa, non andasse persa ma, anzi, si diffondesse e diventasse patrimonio comune.”

«Abbiamo voluto chiudere #aspettandoFestambiente con un evento simbolico e immersivo – ha affermato Angelo Gentili. Rendere omaggio al Parco della Maremma in occasione del suo cinquantesimo compleanno significa anche ribadire il nostro impegno per la difesa dell’ambiente e per un turismo lento, consapevole e rispettoso della biodiversità.»

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per riscoprire la bellezza del Parco, conoscerne la storia e prepararsi all’edizione 2025 di Festambiente, che si preannuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più significativi per l’ambientalismo italiano.

Per informazioni www.festambiente.it.