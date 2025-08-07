Festambiente 8 agosto 2025: programma completo tra animali, ecologia, libri e concerto di Giancane

Venerdì 8 agosto a Rispescia (GR) una giornata intensa di incontri, dibattiti, premi e spettacoli. Dall’attenzione al benessere animale ai temi della finanza verde, fino al grande concerto di Giancane.

Rispescia: Sarà una giornata densa di appuntamenti quella di venerdì 8 agosto a Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in corso nel cuore del Parco della Maremma. La rassegna, come sempre, intreccia cultura, politica, sostenibilità, economia e spettacolo, confermandosi come uno degli eventi più rilevanti nel panorama ecologista nazionale.

Mattinata dedicata al benessere animale

Alle 9.30, presso l’Auditorium del festival, si apre la giornata con la presentazione del XIV Rapporto nazionale “Animali in Città”, curato da Legambiente. Un’indagine che fotografa lo stato della cura e della gestione degli animali domestici nei contesti urbani, con un’attenzione particolare alla costruzione di una Rete Nazionale dei Garanti per i Diritti degli Animali.

Tra gli interventi: Giorgio Zampetti (direttore generale Legambiente), Angelo Gentili (segreteria nazionale), Erika Vanelli (assessora Comune di Grosseto), Marco Melosi (presidente Anmvi), Edgar Meyer, Dino Muto ed Michele Pezone, con il coordinamento di Antonino Morabito. Seguirà la cerimonia di consegna dei Premi “Animali in Città 2024”.

Transizione ecologica e cultura: la Scuola degli Ecoeventi

Alle 16.00, sempre in Auditorium, sarà inaugurata la seconda edizione della Scuola di Ecoeventi, con focus sul progetto “Rigenerazione culturale a emissione zero” del PNRR. In dialogo: Gentili, Zampetti, i parlamentari Simona Petrucci e Marco Simiani, Vanessa Pallucchi (Forum Terzo Settore) e Gabriella Papponi Morelli (Fondazione Polo Universitario Grossetano).

Sostenibilità, finanza green e imprese virtuose

Alle 19.00, nello Spazio Dibattiti, verrà assegnato il Premio Innovazione, Sostenibilità ed Etica, con interventi di imprenditori e protagonisti dell’agricoltura sostenibile. A seguire, alle 19.30, ampio confronto su “Imprese e finanza nella transizione ecologica” con rappresentanti delle istituzioni, del mondo bancario e con la chiusura affidata all’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato.

Tra gli ospiti: Stefano Ciafani, Francesco Carri, Leonardo Marras, Carlo Napoleoni, Enrico Bernardini e Gianni Parigi, moderati dal giornalista Giancarlo Capecchi.

Libri tra memoria e denuncia

Dalle 19.00, sotto gli ulivi, spazio alla presentazione di due titoli di forte impatto sociale: Malesangue di Raffaele Cataldi e Troncamacchioni di Alberto Prunetti, con la conduzione della giornalista Clelia Pettini.

Alle 21.00, in piazza Economia Civile, verrà invece presentato Una bella pagina di storia, il libro di Flavio Agresti dedicato alla lotta ambientale contro i fanghi rossi della Montedison a Scarlino (1971-1988), intervistato da Angelo Gentili, con intervento di Stefano Ciafani.

Cinema e musica: tra Taranto e Jukebox rock

Al Clorofilla Film Festival (ore 21.00), proiezione di corti con i registi presenti e, a seguire, “Taranto chiama”, documentario di Rosy Battaglia che racconta l’Ilva dal punto di vista delle comunità, con la regista e Marino Midena di Cinemambiente.

Alle 21.30, al ristorante Peccati di Gola, spazio al jazz con il trio Electrio, mentre dalle 22.00 il palco principale si accenderà con il concerto di Giancane, in tour con “Estate Magggica”, il nuovo progetto che unisce canzoni ironiche e riflessioni disilluse sulla contemporaneità.

Tutti gli eventi si svolgono all’interno del parco di Festambiente a Rispescia (GR).