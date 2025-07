Festambiente 2025, un festival a misura di bambini

Cinque giorni di giochi, natura, scienza e creatività per bambine e bambini di tutte le età, tra laboratori, sport, racconti e avventure sostenibili a misura di futuro.

Rispescia: Dal 6 al 10 agosto, La città delle bambine e dei bambini torna protagonista all’interno di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma a Rispescia (GR), in località Enaoli. Un vero e proprio universo su misura per i più piccoli, che unisce natura, scienza, sport, creatività e sostenibilità in un’unica grande esperienza di crescita e divertimento.

Ogni giorno, a partire dal pomeriggio, bambine e bambini potranno partecipare gratuitamente a giochi, laboratori, spettacoli teatrali, percorsi esperienziali e avventure educative pensate per stimolare curiosità, manualità, autonomia e consapevolezza ambientale. Dai laboratori artistici al riciclo creativo, dalle leggende maremmane narrate con il Kamishibai ai percorsi sensoriali tra alberi e sabbia, fino alle attività con scienziati, biologi ed educatori ambientali, l’intero spazio festival si trasforma in un grande parco educativo e inclusivo, a cielo aperto.

In programma ci sono attività pensate per diverse fasce d’età. Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, c’è l’Angolo dei Piccoli: uno spazio dove potranno divertirsi con giochi, laboratori e attività in chiave ecologica, create appositamente per loro da La Fattoria dei Piccoli insieme a educatori esperti in outdoor education.

Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, ci sono due grandi aree dedicate: ScienzAmbiente, con laboratori esclusivi per scoprire i segreti degli habitat e delle scienze naturali in modo divertente, e il Laboratorio delle Idee, uno spazio creativo dove dare libero sfogo alla fantasia e all’avventura.

A tutto questo si affianca SportAmbiente, con tante attività motorie all’aria aperta: il Parco Tuttingioco, realizzato con materiale riciclato e completamente accessibile e inclusivo, il Parco Corde per i più avventurosi, l’area Minigolf e quella Basket, dove il movimento diventa gioco e divertimento.

Non mancano luoghi speciali per scoprire la natura: il Giardino delle Farfalle, il Boschetto-labirinto e il Percorso Sensoriale offrono esperienze immersive, stimolanti e adatte a tutte le età. Alcune delle attività si svolgeranno anche all’interno della Casa Ecologica, un vero prototipo di bioarchitettura a emissioni zero, visitabile durante il festival.

Il divertimento continua la sera, con spettacoli di teatro dedicati ai ragazzi che andranno in scena ogni sera, a partire dalle 21.30, sul palcoscenico allestito per l’occasione.

Per una pausa gustosa, c’è il Ristobar degli Scienziati: gelati, bibite, merende biologiche e anche piatti della tradizione preparati con prodotti bio e a filiera corta.

«Festambiente è un laboratorio permanente di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva – dichiara Angelo Gentili, coordinatore del festival e membro della segreteria nazionale di Legambiente. Le attività per bambine e bambini non sono semplici momenti ricreativi, ma occasioni preziose per coltivare la cultura ecologica, il rispetto per l’ambiente e la capacità di immaginare il futuro in modo diverso. Offrire uno spazio dedicato all’infanzia significa dare valore alla formazione delle nuove generazioni: non c’è transizione ecologica senza educazione.»

Tantissimi i partner coinvolti: l’Università di Siena, l’Acquario di Livorno, TartAmare Onlus, Animanatura – Wild Sanctuary, il Comune di Grosseto, il Comune di Castiglione della Pescaia, Ruote Libere, Helan, MaraDesign, Il Frantoio del Parco, Ingrami Gianlorenzo, Andrea Stifini (Università Roma Tre) e ASD Mattoallaprossima Scacchi.

Tra le attività più attese ci sono i laboratori dedicati alla scoperta delle tracce delle tartarughe marine, quelli sul mondo affascinante delle api e la costruzione dei bee hotel, piccoli rifugi per aiutare questi insetti fondamentali per l’ecosistema. Grande entusiasmo anche per la gara del riciclo, occasione per imparare divertendosi, e per la simultanea di scacchi, che metterà alla prova concentrazione e strategia. Non mancheranno momenti di gioco e meraviglia con il Ludobus, carico di giochi della tradizione popolare, e con i raccontastorie nel tipì, che ogni sera incanteranno bambini e famiglie con storie, leggende e immaginazione.

Per scoprire il programma completo e prenotare le attività: www.festambiente.it.