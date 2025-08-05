Festambiente 2025, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud protagonista con Anbi Toscana

Grosseto: La sicurezza idraulica, la risorsa acqua, il rispetto degli ecosistemi naturali tornano protagonisti a Festambiente. Anche quest’anno il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, insieme ad Anbi Toscana, è partner del festival nazionale di Legambiente, alla sua 37ª edizione, in programma dal 6 al 10 agosto in località Enaoli a Rispescia. Cinque giorni per mettere al centro del dibattito il tema della transizione ecologica. Qui, uno stand darà modo ai visitatori di conoscere da vicino il lavoro e le attività dei consorzi di bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana. Un’opportunità, insomma, per scoprire nel dettaglio come i sei enti operano sul territorio, con un focus particolare sull’impegno per la difesa dell’ambiente, la tutela della flora e della fauna che vivono intorno ai corsi d’acqua, a fianco delle attività per la sicurezza idraulica e per l’irrigazione, a sostegno del mondo agricolo. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana distribuirà a tutti i visitatori il suo magazine, un periodico che Cb6 realizza per raccontare le attività dell’ente e che è anche disponibile sul sito web dell’ente, all’indirizzo https://cb6toscanasud.it/magazine/.

«Il nostro consorzio – afferma Federico Vanni, presidente di Cb6 – ha sempre puntato sulla tutela e sulla salvaguardia dell’ambiente, ricordo in particolare i progetti Argini Fioriti, River Cleaner e la manutenzione gentile. Da quando sono presidente ho cercato di dare ancora più impulso a questo genere di attività, perché ritengo fondamentale associare alla nostra funzione di prevenzione del rischio idraulico quella di conservazione della natura».

«Viviamo in una terra fragile e bellissima – aggiunge Vanni – e non credo possa esistere altra strategia, nell’interesse della Maremma e dei maremmani, che puntare sul suo sviluppo sostenibile. Per questo la partecipazione a Festambiente, un contenitore privilegiato per questo genere di tematiche, non può che essere un appuntamento fisso al quale continuiamo a guardare con spirito di collaborazione e unità di intenti». «Mi preme anche sottolineare – conclude il presidente del Consorzio 6 Toscana Sud – sto percependo una diffusa e crescente sensibilità ambientale anche negli incontri con i sindaci maremmani, che sto visitando per conoscere le necessità e le idee del territorio. Ne stanno nascendo collaborazioni e progetti che mettono al centro la natura: la strada dello sviluppo sostenibile fa parte del dna della nostra provincia».

«La crescente attenzione al tema ambiente che ormai da tempo caratterizza i consorzi di bonifica non può che rafforzare la sinergia d’intenti con Legambiente – commenta Paolo Masetti presidente di Anbi Toscana -. Una sinergia che consolidiamo anno dopo anno, anche attraverso la partecipazione a Festambiente: un appuntamento importante per far conoscere le tante sfaccettature del lavoro dei consorzi. La manutenzione gentile, i progetti per il recupero delle plastiche nei corsi d’acqua, quelli per l’accumulo della risorsa idrica, sono solo alcuni esempi dell’impegno che i consorzi di bonifica portano avanti nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio. Uno sviluppo che non può prescindere dalla necessità di confronto sul tema del cambiamento climatico, sempre più centrale nel lavoro e nella programmazione dei consorzi».