Festambiente 2024: al centro le energie rinnovabili in campo con l'agrivoltaico

Rispescia: Dal 7 all'11 agosto 2024, a Rispescia in località Enaoli, si terrà la 36ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente dedicato alla sostenibilità ambientale. Questo evento imperdibile offrirà cinque giorni di eventi, incontri e attività che mirano a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ecologiche e a promuovere soluzioni innovative per un futuro più sostenibile​. Tra i focus della manifestazione di quest'anno ci sarà l'agrivoltaico, una tecnologia all'avanguardia che integra la produzione di energia solare con l'agricoltura. Una soluzione innovativa che permette di utilizzare lo stesso terreno sia per coltivare o allevare che per generare energia, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole​.



Una delle principali attrazioni del festival sarà proprio lo spazio espositivo “Rinnovabili in campo” dedicato alle agroenergie. In questo spazio, le visitatrici e i visitatori potranno scoprire le ultime innovazioni sul fronte delle energie rinnovabili grazie all’esposizione a tema agrivoltaico. Lo spazio espositivo mostrerà come le tecnologie avanzate stanno trasformando il settore agricolo, rendendolo più sostenibile, meno dipendente dalle fonti di energia fossile e strategico per la transizione​. In programma anche l’inaugurazione del prototipo di impianto agrivoltaico realizzato in scala reale con tracker, pannelli mobili e coltivazioni agricole nello spazio della manifestazione. Un percorso, quello proposto nell’ambito della trentaseiesima edizione di Festambiente, che avrà lo scopo di consentire a visitatrici e visitatori di vedere con i propri occhi gli impatti positivi di una tecnologia innovativa e in pieno sviluppo.

"Quest'anno - ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e responsabile agricoltura di Legambiente - al centro del nostro festival ci sarà l’agrivoltaico. Questa tecnologia all'avanguardia rappresenta una soluzione innovativa e lungimirante, oltre che un passo significativo verso la riduzione dell'impatto ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica delle aziende agricole. Il nostro padiglione dedicato alle agroenergie sarà una delle principali attrazioni del festival. Un'occasione unica per conoscere le innovazioni nel campo delle energie rinnovabili e comprenderne le reali potenzialità per il settore agricolo e le comunità. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che le tecnologie avanzate stanno trasformando il settore agricolo, rendendolo più sostenibile e capace di contrastare la corsa della crisi climatica. Un futuro più sostenibile è possibile e l'agrivoltaico è una delle strade da percorrere per raggiungerlo."

Sono partner dello spazio espositivo “Rinnovabili in campo” BF Energy, Blunova, CVA, EDP Renewables Italia Holding, Greencells Agrosolar, Sorgenia.

Oltre al padiglione delle agroenergie, Festambiente ospiterà altre aree espositive dedicate a vari temi legati alla sostenibilità: dal padiglione dell’agroecologia dedicato alla promozione di pratiche agricole che rispettano l'ambiente e migliorano la fertilità del suolo, a quello dell’economia circolare in cui troveranno casa soluzioni per ridurre gli sprechi e promuovere il riuso e il riciclo dei materiali. Ci sarà poi lo spazio espositivo dedicato a parchi e foreste in cui sarà spiegata l’importanza della conservazione delle aree protette e delle foreste per la biodiversità e il benessere umano. Spazio anche all’ecomercato, area dedicata ai prodotti sostenibili, biologici e a chilometro zero, i cui ricavati sono destinati al Progetto Rugiada, iniziativa che supporta i bambini colpiti dal disastro di Chernobyl​.