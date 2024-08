Festambiente 2024: a Rispescia, la battaglia ambientale tra musica e impegno sociale

Sui palchi di Festambiente al centro anche la Maremma come modello di sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio per riflettere sulle sfide legate alla gestione e allo sviluppo delle comunità



Grosseto: Si è tenuta presso la sala del Consiglio comunale di Grosseto, la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2024 di Festambiente, l'eco-festival dell'estate italiana, che si svolgerà dal 7 all'11 agosto a Rispescia (Gr), in località ENAOLI, nel suggestivo scenario della Maremma. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, Francesco Carri, presidente di Banca Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo, Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente.

Molto più di un semplice festival, Festambiente rappresenta una vera e propria celebrazione della battaglia ambientale. Con oltre trent'anni di storia alle spalle, questo evento è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per la promozione di stili di vita sostenibili e per l'educazione ambientale. Ogni anno, migliaia di visitatori si riversano nella Maremma per partecipare a questa festa che coniuga divertimento e riflessione, arte e consapevolezza ecologica. L'edizione di quest'anno promette di essere particolarmente ricca e diversificata, con un programma che spazia dai concerti di artisti di fama nazionale e internazionale a workshop e conferenze. Tra i protagonisti della scena musicale i Modena City Ramblers, noti per il loro impegno sociale e ambientale, Valerio Lundini, artista poliedrico che porterà il suo inconfondibile stile e umorismo sul palco di Festambiente con i Vazzanikki, Piero Pelù e Ginevra Di Marco con il progetto musicale di Francesco Magnelli “Stazioni lunari”. E poi il filosofo della scienza, Telmo Pievani, con la Banda Osiris e i Quartiere Coffee che sul palco festeggeranno il loro ventesimo compleanno con ospiti del calibro di Tonino Carotone, i Mellow Mood, I matti delle Giuncaie e molti altri.

Alla giornata inaugurale della manifestazione saranno presenti, tra gli altri, il presidente nazionale dell'associazione ambientalista, Stefano Ciafani; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e Erika Vanelli assessore all’Ambiente del Comune di Grosseto. Nell’ambito della cinque giorni, sui palchi dedicati ai dibattiti lo spazio sarà dedicato al contrasto all’illegalità ambientale, ad agroecologia, agrivolotaico, economia circolare, aree protette, buone pratiche territoriali e progetti per comunità sempre più green.

Molti gli appuntamenti che metteranno al centro la Maremma, esplorando e raccontando il suo ruolo come esempio di sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. La discussione si concentrerà sulle caratteristiche uniche di questo territorio, noto per la sua biodiversità e le iniziative all’insegna della sostenibilità già in atto, come il Distretto Biologico della Maremma Toscana. Festambiente sarà dunque un'opportunità per riflettere sulle sfide legate alla gestione del territorio e allo sviluppo delle comunità e per celebrare la Maremma come un modello di armonia tra uomo e natura.

“Siamo estremamente orgogliosi – ha dichiarato il coordinatore di Festambiente, Angelo Gentili - di presentare l'edizione 2024 di Festambiente, un evento che da oltre trent'anni rappresenta un faro nella promozione della sostenibilità e dell'educazione ambientale in Italia. Questo festival non è solo un'occasione di divertimento e cultura, ma un momento fondamentale per riflettere sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Quest'anno, siamo lieti di accogliere una programmazione ricca e variegata, con artisti di rilievo e pensatori che ci guideranno in discussioni su tematiche cruciali sul fronte della transizione ecologica. Festambiente è molto più di un semplice evento: è un'occasione per mostrare come la Maremma possa essere un esempio di sostenibilità e valorizzazione del territorio, dimostrando che è possibile vivere in armonia con la natura.”

“La nostra amministrazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli - è a fianco di Festambiente, l’evento che ogni anno si fa portavoce dell’impegno ecologico e dei suoi riflessi nella società. Questa manifestazione rappresenta una piattaforma di riflessione e azione per promuovere uno stile di vita sostenibile. Nell’era contemporanea un sano approccio ambientalista, che tenga conto delle necessità dell’economia, è sempre più determinante: per questo invitiamo i nostri concittadini a cogliere questa straordinaria occasione che offre anche spunti utili per esplorare e valorizzare il territorio, creando un connubio indissolubile tra uomo e paesaggio. Festambiente è la testimonianza di come la nostra Maremma possa essere sempre più un modello di sviluppo sostenibile e un esempio da seguire a livello nazionale e non solo”.

“Anche quest’anno – ha dichiarato Simone Rusci, presidente Parco regionale della Maremma - Festambiente dedica un ampio spazio alle aree protette e alle pratiche di sostenibilità che esse portano avanti. Un confronto importante e indispensabile per programmare le azioni e per scongiurare i rischi del prossimo futuro. Il Parco della Maremma, come sempre, accetta con piacere di essere tra gli ospiti, ospitando a sua volta alcune interessanti iniziative di educazione ambientale e di confronto”.

“Banca Tema partecipa con piacere alla 36ª edizione di Festambiente e lo fa non come sponsor ma perché condivide i valori e gli obiettivi di Legambiente. Non a caso il 9 agosto alle 19.30 il presidente Francesco Carri il direttore generale Banca Tema Fabio Becherini e Felicita De Marco responsabile U.O. Group Sustainability & ESG Strategy della capogruppo ICCREA Banca, intervengono, insieme ad altri illustri relatori, al Dibattito su “Sviluppo economico sostenibile ESG e Comunità”. Da lungo tempo Banca Tema ha attivato, in modo convinto, iniziative sostenibili e percorsi di ESG che misurano l’impegno ambientale, il rispetto dei valori aziendali e l’impatto sociale. Inoltre a Festambiente 2024 Maurizio Sonno responsabile Ufficio agricoltura Banca Tema l’8 agosto interviene al Convegno “Sostenibilità e innovazione. Come sostenere le imprese agricole per fronteggiare la crisi climatica” insieme ai Presidenti delle Associazioni delle Imprese Agricole del territorio”, queste le dichiarazioni di Francesco Carri, presidente Banca Tema.

Gli organizzatori hanno messo a punto un calendario di eventi che non solo intrattiene, ma anche educa e ispira. Tra le iniziative più attese, il cinema del Clorofilla Film Festival, i reading al tramonto nell’uliveto, i laboratori per i più piccoli, lo sport. Non mancheranno poi momenti di riflessione e dibattito, con esperti del settore ambientale e rappresentanti delle istituzioni che discuteranno delle sfide e delle opportunità legate alla transizione ecologica. A fare da cornice, spazi dedicati alla ristorazione con cibo sano, bio e a chilometro zero.