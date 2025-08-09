Festambiente 10 agosto 2025: dibattiti, cinema e grande concerto della Bandabardò in Maremma

Rispescia: La giornata di domenica 10 agosto a Festambiente sarà un viaggio tra natura, cultura, tutela ambientale e spettacoli dal vivo, con appuntamenti che spaziano dalle tavole rotonde scientifiche ai grandi concerti serali.

La mattina si apre alle 11.00, nella Sede del Parco della Maremma, con una tavola rotonda dedicata al 50° anniversario del Parco regionale e alla proposta di istituire l’Area marina protetta Monti dell’Uccellina-Formiche di Grosseto-Foce dell’Ombrone-Talamone. Al dibattito partecipano, tra gli altri, Angelo Gentili (Legambiente), Simone Rusci (presidente Parco della Maremma) e rappresentanti di università, ISPRA e di altri parchi nazionali.

Nel pomeriggio, alle 18.30, allo Spazio Dibattiti si parlerà di Green Community ed ecodesign per un nuovo futuro del legno, con esperti e rappresentanti di enti nazionali, università e associazioni di categoria.

Doppio appuntamento alle 19.00:

Nella Piazza Economia Civile, Margherita Ambrogetti Damiani , responsabile comunicazione del festival, intervista la Bandabardò , protagonisti del grande concerto serale.

, responsabile comunicazione del festival, intervista la , protagonisti del grande concerto serale. Tra gli ulivi del festival, il Primo Binario Film Lab presenta Naufraghi da marciapiede con Stefano Starna e The Niro.

Alle 19.30 si torna allo Spazio Dibattiti con l’incontro "L’eredità dei Parchi: trent’anni di natura, cultura e sviluppo sostenibile", alla presenza di Stefano Ciafani (presidente nazionale Legambiente), del sottosegretario Claudio Barbaro e di esponenti del mondo Slow Food, Symbola e di diversi parchi italiani. Seguirà la consegna degli attestati Parchi ad emissione zero 2025.

Alle 20.00 si parlerà di Festival sostenibili con l’ideatore di Festambiente Angelo Gentili, il parlamentare europeo Sandro Ruotolo e vari direttori artistici ed esperti di eventi green, con consegna finale degli attestati della Scuola di Ecoeventi.

La serata cinematografica del Clorofilla Film Festival inizia alle 21.00 con Una battaglia campale di Federico Santini, Gargano Sacro di Lorenzo Scaraggi e, in chiusura, Pasturismo di Boschilla in collaborazione con il CAI Grosseto.

Amanti della musica brasiliana? Alle 21.30, al Ristorante Peccati di Gola, arriva il live "O la Bossa o la Vita" per la rassegna Festambiente in Jazz.

Gran finale alle 22.00 sul palco principale con la Bandabardò e il loro Fandango Summer Tour 2025. In apertura, Andrea Gozzi & Fred Péloquin con un folk che unisce la Maremma al Québec. A seguire, il travolgente The Killer DJ Set.

Programma completo su: www.festambiente.it