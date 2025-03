Domenica 9 marzo, alle 6, visita guidata esclusiva in occasione dell’annuale allineamento tra il sorgere del sole e il monumentale basamento del tempio etrusco. L’iniziativa è a cura del Comune di Tarquinia e dell’Università degli Studi di Milano.

Tarquinia: Una manifestazione suggestiva in un luogo dove si uniscono arte, cultura, natura ed emozione, per un'esperienza unica. È la festa per il capodanno dell’Ara della Regina che si celebrerà domenica 9 marzo, in occasione dell’annuale allineamento tra il sorgere del sole e il monumentale basamento del tempio etrusco, con una visita guidata esclusiva al sito archeologico, alle 6 di mattina, a cura del Comune di Tarquinia e dell’Università degli Studi di Milano. L’iniziativa, organizzata in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e con il patrocinio dell’Università Agraria di Tarquinia, proseguirà, alle 11, con una conferenza alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, a palazzo Bruschi Falgari, in cui ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e del Politecnico di Milano parleranno delle indagini condotte presso l’Ara della Regina e gli altri templi etruschi relativamente al rapporto tra sacro e cielo nel mondo antico. La festa si concluderà con un brindisi per propiziare l’inizio di un nuovo anno di scavi, ricerche, interventi ed eventi dedicati agli etruschi. Il ritrovo per la visita guidata, per la quale è necessaria la prenotazione scrivendo ad antonio.pernigotti87@gmail.com, è al parcheggio del Pianoro della Civita. Alla conferenza (ingresso libero), che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, interverranno gli archeologi dell’Università degli Studi di Milano Giovanna Bagnasco Gianni e Antonio Pernigotti e l’archeoastronomo Giulio Magli docente al Politecnico di Milano.