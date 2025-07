Cultura Festa in piazza Magliano in Toscana 19 luglio 2025

Come ogni anno a Magliano in Toscana tornano le feste a tema in Piazza della Repubblica. Magliano in Toscana: Sabato 19 luglio, Frasha Magliano presenta "Un'Estate Italiana", una serata imperdibile dedicata ai più grandi successi e tormentoni delle estati italiane, dagli anni '60 a oggi. Sarà una festa tutta da cantare e ballare, con le selezioni musicali sapientemente mixate da Maxy DJ e DJ Matte T. Piazza della Repubblica si trasformerà per l'occasione in una vera e propria spiaggia a cielo aperto, con costumi, parei, ciambelle e braccioli a fare da contorno. Per rendere la serata ancora più divertente invitiamo il pubblico di vestirsi a tema spiaggia! Non mancheranno il tradizionale chiosco di Frasha e lo street food organizzato dalla Pro Loco nelle vie del paese.

